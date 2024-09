東京坐情感過山車 巨型蜘蛛修補「傷口」

Bourgeois直視及處理父親帶給她的負面影響,創作裝置作品The Destruction of the Father(1974)。(Ron Amstutz攝,The Easton Foundation、JASPAR, Tokyo及VAGA at Artists Rights Society (ARS)提供)

【明報專訊】「I have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful.(我去過地獄然後回來了。讓我告訴你,那裏真的太棒了。)」文字刺繡在一塊手帕上,不似一般毛巾「祝君安好」,已故藝術家Louise Bourgeois送你的是一個黑色幽默。

Louise Bourgeois最為人熟知的作品,可能是落戶世界各地的巨型蜘蛛雕塑。「蜘蛛」走到世界,但創作源頭還是回歸她的母親。滿佈公共藝術的東京也有巨型蜘蛛雕塑Maman,本月下旬森美術館更會舉辦Bourgeois的個展,家庭關係一直是她的靈感來源,創作猶如坐上情感過山車,她用上一生治癒童年。

童年家庭關係啟發創作

「雖然人們很熟知六本木之丘的Maman,但可能不太了解Bourgeois本人。」森美術館策展人椿玲子說。1911年的聖誕節,Bourgeois在巴黎出生,雖然童年經歷一戰爆發,但戰爭也不及原生家庭給她一生帶來的痛苦。她跟長期患病的母親關係親密,卻目睹父親多番「出軌」,其中一個外遇對象甚至是她的家庭教師。20歲時母親離世,悲痛欲絕的她試圖跳河自殺,卻被她最討厭的父親救回。活下來的她,選擇放棄本來在大學修讀的數學,自此轉向藝術。「Bourgeois的作品受童年家庭關係的戲劇、創傷和記憶所啟發,她透過出眾的比喻技巧,轉化成神話和寓言的通用主題。」椿玲子解釋。

代表作蜘蛛寓意母親

Maman,在法語是母親的意思,Bourgeois認為蜘蛛象徵她的母親。Maman有一個囊,盛載多個大理石蛋,寓意母親的保護。Bourgeois的母親以修復掛氈為業,她形容母親是最好的朋友,母親跟蜘蛛同樣富冷靜而勤奮的紡織力量,以絲線療癒「傷口」,種種母性特徵構成蜘蛛的意象。Bourgeois的創作歷程多沿用蜘蛛意象,包括展覽中的雕塑Spider(1997)和Crouching Spider(2003)。

展覽第一部分「Do Not Abandon Me(別拋棄我)」探討Bourgeois跟母親的關係。她害怕與母親分離,後來她自己亦成為人母,雕塑Nature Study(1984)呈現她眼中的母子關係,探索母性主題的矛盾和複雜。由於其童年經歷,Bourgeois投入研究精神分析學(psychoanalysis),這從她早期繪畫和雕塑作品可見一斑。The Runaway Girl(約1938)繪畫離家出走的女孩,表現她的勇氣和決心;1994年應用同一主題,繪畫Home For Runaway Girls,兩幅畫作自白畫家內心世界。椿玲子特別推薦Femme Maison系列,畫作中的女性都被關在狹小的空間,探索女性與家的關係,尤其是家庭主婦。

直視對父親負面情緒

Bourgeois既有對母親的依戀,也有對父親的仇恨。第二部分「I Have Been to Hell and Back(我去過地獄然後回來了)」探討Bourgeois對父親的負面情緒,那一直是她許多作品的創作起源。她的父親早於1951年去世,裝置作品The Destruction of the Father(1974)則在她的丈夫去世翌年創作,在喪夫的陰霾籠罩下,她更需要直視和處理父親帶給她的負面影響。作品彷彿向父親復仇,將父親的身體解構成多個碎片,置於牀上,牀恰恰是父親背叛母親的地方。

晚年修復家庭關係獲重生

回望原生家庭,Bourgeois的情感似糾纏不清的毛線,透過藝術創作去理清。第三部分「Repairs in the Sky(在天空修復)」展示Bourgeois修復她的家庭關係和解放情感,椿玲子說位於展覽最後的雕塑Topiary IV(1999)象徵Bourgeois本人,「儘管面對無數挑戰,她仍然繼續創造非凡的藝術」。除了Topiary IV,裝置作品Clouds and Caverns(1982-1989)也體現恢復和再生的力量。

展覽總共展出逾100件Bourgeois的作品,椿玲子表示,「她的表演和雕塑以性、性別和生活經驗為主題,在女權主義者的語境受到讚譽,儘管她並不認為自己是女權主義者。雖然我不認為Bourgeois旨在被認可為女性藝術家,但舉辦她的個展還是很有意義的,因為她的作品也成為了女性賦權的象徵」。上世紀藝術史充斥男性身影,Bourgeois跟美國藝術史學者Robert Goldwater結婚後便搬到紐約定居,1957年歸化美國公民,在1982年成為首個在紐約現代藝術博物館舉辦個展的女性,1993年更代表美國參與威尼斯雙年展。沉溺童年創傷,容易被視為軟弱,卻成為Bourgeois名留藝術史的武器。

Louise Bourgeois: I have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful.

日期:2024年9月25日至2025年1月19日

地點:森美術館(東京港區六本木6-10-1 六本木之丘森大樓53樓)

票價:2000日圓(平日,約111港元)2200日圓(周末,約122港元)

網址:bit.ly/4dSstla

