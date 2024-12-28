街頭打卡披一身金光 斜陽下訪荃灣「鳥居」

【明報專訊】每天，我們都穿梭在熟悉的街道，有一些隧道、天橋或隔音屏障經常在視線中掠過，卻鮮有被注意。仔細一看，這些平凡的道路竟然隱藏驚喜，比如說由荃灣海濱長廊走到麗城花園附近，有一道鮮豔橙色的隔音屏障，被形容為「港版千本鳥居」，瞬間讓人有如置身於日本的伏見稻荷大社；又或在石籬邨的一條粉紅色天橋，隨手一拍的照片都充滿少女味，帶來意想不到的驚喜。這些繽紛的建築物，不僅為城市增添色彩和活力，更為我們的打卡之旅帶來新角度。

要到「港版千本鳥居」，大家可從港鐵荃灣西站B出口，沿荃灣海濱長廊向深井方向步行，享受沿途海邊微風與美景。大約步行15分鐘，經過麗城花園及荃灣西約體育館，就會看到一道橙色隔音屏障，網友稱之為「愛馬仕橙」，在一片灰色的行車道中格外突出，非常容易辨認。

一路綿延的橙色線條設計，加點幻想就讓人有如置身伏見稻荷大社山上的千本鳥居。無論你是否攝影高手，只要舉起手機，就能捕捉到壯觀氣勢，因此這裏也被稱為「港版千本鳥居」，並成為大眾的打卡熱點。事實上，這個「鳥居」是為了減低荃灣西一帶車輛噪音而興建的隔音屏障。由於位置靠近海旁，沿路至深井風景宜人，可遠望汀九橋，有不少人在這裏跑步，建議選擇平日下午時段，人流較少，並等待無車經過的時機，拍出無人之境的效果。

從兩端拍攝 透視效果「深不見底」

拍攝隧道時，很多人都想營造「深不見底」的效果，所以在這個形似隧道的隔音屏障，建議從兩端拍攝，將它的長度以透視效果呈現。隔音屏障靠近麗城花園的部分比較筆直，近深井方向的部分則較彎曲蜿蜒，如想拍出更佳的層次感，建議由深井出口往內拍攝，更好地呈現延伸感及深邃感。同時，使用手機人像模式，或使用較長焦距鏡頭，調校大光圈，並且讓模特兒靠近鏡頭而遠離背景，淺景深效果也會更明顯。不過提醒大家，千萬不要衝出馬路拍照，靠在欄杆位置已能夠拍出好照片。若配合中午或黃昏時段，陽光透過頂棚的窗口灑落，也能營造光影效果。

天橋高角度拍攝 鋼柱化身框架突顯主體

走至隔音屏障中段，會看見一條橫跨馬路的行人天橋，你也可選擇走上天橋，以俯瞰角度拍攝隔音屏，將主角置身於寬闊環境中，突顯兩者之間的對比。這條天橋的樓梯位置剛好在外側，只要走到樓梯轉彎位置，我們還可找到有趣的角度，從外向內，以高角度拍攝；而被攝的主角可靠在橙色鋼柱之間的石壆，用簡單框架來突顯主體，同時又不失隧道的延伸感。

往深井方向走出隔音屏障後，就見到廣闊的大海及汀九橋。碰上冬日好天氣的話，大概5時半剛好能看到迷人的「鹹蛋黃」，只需向陽光的方向拍攝，借其逆光就能為主角披上一層金光；又或直接嘗試拍攝剪影，突出人物輪廓，這時主角更適宜背着鏡頭或側身拍攝。

不遠處還有一座翠景臺天橋，橋上更易捕捉到一流的落日景觀。值得一提的是，每年約10月至11月初，這裏經常有攝影愛好者抬着長鏡頭駐足等待，希望捕捉「汀九懸日」——即夕陽剛好穿過汀九橋的特別景色。雖然入冬後不是夕陽的最佳拍攝時間，但從荃灣海濱長廊望出，仍能捕捉到美麗的「鹹蛋黃」。如想令黃昏氛圍更強烈，拍攝時可將白平衡設定為6500K以上的偏暖調色溫。

文：陳真紀

模特兒：Ceci

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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