「復古書店」歎泰菜 乳酪蛋糕上作畫

【明報專訊】以復古書店為主題的The Old Book Store by The So Lonely Club,環境IG-able,門口兩幅落地大玻璃前的座位,尤其是長枱一側,充滿自然氣息,陽光、植物加上美食,拍照剛剛好!

揭開充滿玩味的菜單,餐廳主打泰式與西式fusion菜,風味獨特,菜式多樣。辣肉碎豬頸肉比薩以泰菜辣炒肉碎為靈感,在薄餅上複製同一味道,再在表面鋪上豬頸肉,入口啖啖肉,味道雖偏辣,卻意外地與薄餅合襯。烤大蝦海鮮椰香喇沙飯味道不錯,每顆米粒都吸滿喇沙湯底的味道,微辣與濃烈的香料味交織,非常過癮。「青檸凍的蜆」以廚師秘製的泰式酸辣汁炒成,每隻大蜆都裹上酸辣的醬汁,味道開胃,肉質厚實的大蜆吃下去尤其滿足!

IG-able的不止是餐廳環境,還有一道食得又玩得的打卡甜品!畫板、畫筆、顏料全被端上桌,以為要上美術課?其實是DIY甜品時間,白色的士多啤梨乳酪蛋糕是「畫紙」,用畫筆沾上五顏六色的忌廉芝士,在蛋糕上畫畫、塗色,並點綴食用花、裝飾糖粒,就可擁有一件獨一無二的蛋糕。此甜品限量供應,每日只提供約8至10份,建議先預訂。季節濃茶焦糖布甸亦不可錯過,布甸茶味濃郁,茶味款式不同,不定期供應泰式奶茶、伯爵茶、烏龍茶口味,每次均有驚喜!

地址:銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地下1號舖

IG:theoldbookstore.hk