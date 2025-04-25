KYOTOGRAPHIE京都國際攝影節：在京都開一扇窗 看見歷史傷痕與世界眾生相

【明報專訊】在京都，櫻花下總是旅人匆匆。近日，京都站外牆掛起一幅巨型黑白壁畫，畫面中從町家至木橋，同樣行人如織，但相中人並非遊客，而是藝妓、學生、茶道師、僧侶、警衛，還有drag queen等各式各樣的京都居民。這是由法國藝術家JR創作的拼貼攝影作品The Chronicles of Kyoto 2024，把生動有趣的人物照串連成充滿動態的壁畫，鮮明地揭示今屆KYOTOGRAPHIE京都國際攝影節的主題——HUMANITY（人性）。

「攝影具有一種無邊界的力量。不管什麼背景，擁有多少知識和技能，攝影都能夠與任何人對話。」攝影節創辦人之一、來自法國的Lucille Reyboz說。

KYOTOGRAPHIE由Lucille Reyboz與仲西祐介（Yusuke Nakanishi）於2011年開始構思籌備，時值311大地震後，二人希望藉策劃攝影節，喚起人們重新關注重要議題。對於今屆主題，Lucille說：「我們當下的世界充滿衝突，人性正在瓦解，缺乏了應有的同理心和關懷。我相信現在是喚醒內在人文關懷的關鍵時刻，去面對眼前局勢，才能跨越難關。我們身處的時代非常脆弱。」她以Yusuke在八竹庵為土田宏美等攝影師策展的Little Boy為例，在漆黑的町家建築裏，展出二戰廣島原子彈爆炸的攝影作品，觀者不禁屏息靜氣，重訪80年前的歷史。「我們想邀請觀眾回顧過去，也去思考未來。我們將一起走向哪裏？如何一起走過這段時期、一起存活下來？HUMANITY這個主題很自然地浮現出來。」

以攝影為契機 訴說沖繩真實一面

另一組同樣聚焦日本沉重歷史的展覽，來自沖繩攝影師石川真生的Red Flower及早期作品。石川真生長年以來近距離拍攝沖繩，包括當地居民生活，美軍基地及多場抗爭事件，記錄沖繩鮮為人知的真實面貌。Yusuke形容作品「蘊含對沖繩的愛與人性的凝視」，並表示：「日本人其實不太願意去面對一些不好的歷史。比如說沖繩，有自己的語言和文化，曾是琉球王國，經過日本佔領和美國接管，再回到日本統治之下。但是呢，日本總把沖繩當作美國與日本之間的連接點。這些歷史在日本的教育和媒體都不會被提起，他們有意隱藏這類不好的歷史。」

因此，他認為石川真生的作品很有力量，呈現沖繩面對的各種問題。「這也是石川真生開始攝影的原因。當時她在沖繩一場抗議美軍基地的活動中，看到沖繩警察和抗議者衝突。那一幕對她來說非常震撼，決定用攝影來記錄，也讓人們去思考現况、歷史和未來。攝影可以成為一個契機，把故事說給別人聽。」

在KYOTOGRAPHIE開幕禮上，特別邀請了沖繩饒舌歌手Awich演出。她朗讀致敬沖繩女性的詩歌，並用沖繩語演唱，混雜悲痛創傷與世代傳承之盼望。Yusuke指，世界上知道沖繩歷史的人不多，尤其國際媒體和觀眾。Lucille直言深受感動：「Awich向沖繩女性致敬的那一刻，我永遠無法忘記。她以令人驚艷的方式，把我們想要與大家分享的很多信息都凝結在表演中。她說了很多平常沒有人敢在日本說的話。」

以人性為主題，除了述說流轉在歷史長河的生命，也涵蓋不同平權和文化認同的故事，看見跨越國域文化的眾生相。首次在日本舉辦大型個展的傳奇攝影師Graciela Iturbide，半世紀拍攝墨西哥的多元社群，從母系社會到沙漠儀式（desert rituals），影像鮮明銳利；Martin Parr的Small World系列也來到京都，貫徹明亮幽默的風格，捕捉觀光勝地的每個瞬間，揭示全球化的幻象。

年輕力量也不缺席，如特設KG＋大獎去聚焦新銳攝影師，去年得獎者為台灣攝影師劉星佑。他帶着男女服飾對調的父母到農村各地拍攝，關注農業生態及性別平權，亦流露原生家庭的感情，作品真摯感人；還有非洲藝術家Laetitia Ky的LOVE AND JUSTICE，以自己的黑髮編織雕塑，探討女性審美和自我。

今年，Laetitia Ky更參加KYOTOGRAPHIE的非洲藝術家駐留計劃，和京都居民一起創作新系列。Yusuke直言：「普遍日本人對非洲幾乎一無所知，那是遙遠的大陸，資訊甚少傳到日本。所以這個計劃邀請年輕的非洲藝術家在京都駐地創作，並與當地人互動交流。彼此看見，是一個很好的經驗。」Lucille年少時曾於非洲生活，對她來說，向日本觀眾展示非洲的美麗與多樣特質，非常重要：「攝影和藝術節的角色，像打開通往世界的窗口，帶出一些重要的故事。這正是我們嘗試做的事情。」

Yusuke說：「大部分的歧視來自於缺乏了解。我們應該去了解、見面，聽彼此的故事，那麼歧視就不會存在了。」他以JR創作的壁畫為例，背景是由藝術家拼貼京都不同景色，畫面中505名當地居民或並行或對視，產生不同對話，「因為是由各式各樣多元的人們組成了這個城市，把他們聚集在一起，而每個人都是平等的」。

「攝影和藝術是一種民主」

KYOTOGRAPHIE特色之一，是把展覽分散在京都不同地方。除了典型博物館，如京都文化博物館和京都市美術館，也有兩足院和東本願寺等建築，以及京都新聞社印刷工場、傳統町家、出町桝形商店街等。「我們視攝影和藝術是一種民主。」Yusuke續說，「尤其在日本，藝術似乎局限在學術層面，只有專門學過藝術的人才能真正理解。但我們認為，藝術應該是任何人都能感受的東西，每個人都可以以自己的方式去理解它。所以我們想讓藝術變得更民主，不只使用典型的博物館和畫廊，也選擇了非常另類的展出空間，像是寺廟、傳統房屋或工廠，去除一些門檻，接觸到更多人」。

2013年首屆KYOTOGRAPHIE至今已逾十個年頭，Yusuke憶述，最初攝影節要融入京都着實不容易，京都既傳統且保守，當時攝影節對於居民而言是截然不同的新事物，大概花了5年才真正吸引到當地觀眾。Lucille坦言：「這不是一蹴而就的事情。他們非常小心地觀察，尤其對於新事物總是格外謹慎。但當他們跨過那道隔膜後，就能建立很深厚的關係。」Yusuke則說得篤定：「如今，KYOTOGRAPHIE已成為這裏一個傳統。大家習慣每到春天就有攝影節，來自全世界的攝影師都如期而至。」

時代向前走，身處人工智能年代，自然也聊起攝影或攝影節面對的挑戰。綜觀今屆作品，未見有利用人工智能科技的元素。Yusuke強調，策展時最重視攝影師有沒有個人觀點，在這個層面上，人工智能更多是在於運算生成。Lucille亦指，二人的策展方式是非常直覺和自然而然，基於他們和攝影師的相遇和靈感，發現一些大家都想要傳遞的信息。

她續說：「攝影在短短時間內經歷了許多階段和演變，都是自然的。數碼攝影的出現，有了新的工具，讓新的攝影師進入這個領域，所有一切都改變了。我覺得需要一些時間，讓優秀的藝術家適應新事物，並提出有趣的創作。目前來看，我認為這仍然是非常實驗的。讓我們拭目以待吧。」

KYOTOGRAPHIE京都國際攝影節

日期：即日至5月11日

門票：實體通行護照6000日圓（約327港元）、電子版5800日圓（約316港元）

網址：www.kyotographie.jp

文：黃靜美智子（藝文記者，現旅居東京）

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]