【明報專訊】從景福宮迎秋門離開，向着西村方向步行數分鐘，就來到西村的通義洞保安旅館。這棟於1936年建成的兩層高建築，看似毫不起眼，卻是韓國近代文學聖地之一，原因是當年不少文人作家詩人遊子均下榻於此，孕育出不少當代韓國文學作品。為保育這座古老木建築，首爾市政府於2007年開始活化，2017年展開名為「保安寄宿」的計劃，旅館成為結合咖啡廳、書店、展出空間的綜合文化藝術空間。

1936年木旅館 原汁原味保留

這裏既保留1936年韓式建築的舊貌，也有新建的「保安1942」建築，是首爾少見保留原始風貌的創意場所。舊保安旅館1、2樓設有免費參觀的藝廊，當走進舊旅館，只見牆壁斑駁，踏上地板會發出吱吱聲，四周氛圍跟昔日沒兩樣。通過舊旅館2樓的通道，可前往旁邊新建的保安1942，1樓是咖啡廳café BOAN，2樓是書店Boan Book，3、4樓則是旅館「夢齋」Boan Stay。保安書店雖然藏書不多，但選書極具個性，集中藝術、文化評論與韓國現代文學，不時會有店長的策展主題，而書櫃之間亦放有藝術家的裝置作品，有時還會舉辦小型詩人朗誦會或主題策展。

保安旅館

地址：首爾市鐘路區孝子路33號

交通：地鐵3號線景福宮站4號出口，步行10分鐘

IG：boan1942