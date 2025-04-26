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文章日期：2025年04月26日

【明報專訊】簽證：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌5.4港元

機票：香港快運5月香港往返首爾，連稅約1200港元起（未連行李）

首爾國際圖書展：https://sibf.or.kr

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