好去處：跳出課室邊玩邊學 社區遊學 認識環保救地球

很多人選購食材只以價錢作唯一考慮，但其實還要留意產地、運輸產生的碳排放，做一個愛惜地球的消費者。（賴俊傑攝）

小觀眾看着這部以4D特技製作、內容講述人類過度消耗地球資源的180度屏幕影片，猶如親歷極端天氣、農作瘟疫、糧食危機等末日情景。（賴俊傑攝）

在「耕出未來」展區，介紹了不同高效及環保的有機耕種方法，區內還有數個互動遊戲，讓孩子一嘗當農夫的滋味。（賴俊傑攝）

【明報專訊】拋開書本，跳出課室，往往可以看到更加多，學得更加深。然而，許多基層家庭，也未必有走出社區的機會。有以社企形式運作的旅行社，嘗試透過舉辦免費本地遊甚至外地遊學團，讓基層學童能夠衝出四面牆，擴闊眼界。究竟孩子有什麼體會呢？

文︰沈雅詩

在8月尾開學的前夕，獲社創基金資助，於去年成立的社企「樂土遊」，抓緊暑假的尾巴，再度出團，包車、包食免費招待了一班來自深水埗的基層兒童，參觀位處香港浸會大學內、集科技與環保於一身的「可持續資源館」。

4D動畫 感受地球滅亡一刻

推門而進，看見設計得像太空船一樣的展館，孩子未開始玩先興奮。當展館職員說，要帶領我們這班活在2300年、已移居太空船的小人類「穿梭時空」，看看200多年前地球瀕臨滅亡前的一刻，大家顯得更加雀躍。「嘩，噴煙的！我覺得有點臭，是否煙霧彈？」、「為什麼會有水花濺出來？很驚啊！」戴着特製眼鏡、看着4D動畫短片的學童，想像力無限，你一言我一語，說個不停。

看完短片後，這班小人類隨即獲邀加入「地球復興計劃」，並接受連串訓練，包括重新學習如何愛護地球、珍惜資源，務求待地球自動修復後，可返回這片樂土居住。雖然在常識科，甚或德育及公民教育課程，同學都聽過、學過不少環保知識，但他們都異口同聲表示，學得如此生動有趣和深入，今次還是首趟。

贊助基層學童衝出香港

跟一般旅行社不同，樂土遊成立的理念，是希望通過旅遊活動加入不同的學習元素，讓旅客從旅遊中有所學，樂土遊創辦人之一何榮宗強調，不論貧富，都應該有體驗學習的權利，「我覺得基層都有旅遊的權利，可以藉旅遊去擴闊眼界」。機構除了有舉辦本土遊之外，亦有籌辦海外遊學團，樂土遊正籌組兩個STEM遊學團，將在農曆新年分別前往新加坡及倫敦，若成團的話，會贊助1至2個名額，讓基層學童免費同行。

打着旅遊的旗幟，樂土遊同時以推動社會對可持續發展的認識和實踐為己任。「香港小朋友環保概念是有的，像剛才跟他們吃飯，看見有人用膠餐盒，他們會大聲說不環保，但為什麼不環保？有什麼方法解決呢？他們便未懂得具體去說明，所以我覺得還是有需要去繼續做教育的工作。」樂土遊項目幹事鍾嘉敏說。

[Happy PaMa 教得樂 第259期]