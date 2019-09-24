讀樂樂：孩子愛問「為什麼？」

【明報專訊】孩子都是天生的哲學家，他們觀察入微，對每件事都尋根究柢，他們愛發問，愛思考，常把「為什麼？」掛在口邊，對事物背後的原因，窮追不捨，經常挑戰大人的耐性。

哲學思維的鍛煉有助我們反省日常生活、分辨對錯，思考人生的方向和意義。不過，香港有關兒童哲學的範疇仍有很大的發展空間，坊間富趣味而又適合幼齡兒童閱讀的哲學圖書為數也不多。

父母如何引導孩子思考

當孩子提出問題時，如何引導孩子思考、有層次有邏輯地分析並回答問題，對父母而言，相信是一門很大的學問。由法國作者瑪麗．歐碧內、關娜耶勒．布雷、馬提厄．德婁貝撰寫的《問個不停的小孩，加斯東》可能是父母「居家必備」的解難良方。

故事主人翁是加斯東，這個「問題小男孩」向大人提出各種難題，包括「為什麼大家不一樣？」、「為什麼會打架？」、「出生之前我在哪兒？」、「為什麼要上學？」、「為什麼有壞人？」、「死是什麼？」等等，通過加斯東與大人的不斷發問對答，圍繞着自我成長、人際關係、社會正義和生死等各種議題展開討論。

討論善惡

猶記得在觀看短短一個多小時的《小飛象》電影時，每有新角色出場，我的女兒便緊張地問：「他是好人抑或壞人？」深怕這人物會傷害小飛象。所謂難為正邪定分界，人物性格多是立體的，實在很難斷言一個人是好人抑或壞人。然而，孩子天真爛漫，他們的世界是簡單的，黑白對立截然二分。

書中，加斯東問老師為什麼會有壞人？老師的答案十分細膩，她指出，人生不是卡通，好人和壞人之間沒有十分清楚的界線，沒有單純的好人和壞人，好人和壞人的特質可在同一人身上出現的。

討論存在

一次，孩子正在做功課的時候，忽然放下鉛筆，煞有介事問道：「媽媽，究竟我是不是『真的』在做功課，你怎知道我是不是在睡夢中做這事情？」由莊周夢蝶到笛卡兒的我思故我在，是否真實地存在確是很沉重的課題。

書中探討了生命起源的問題。加斯東問父母生命的源頭，「生命是從哪裏來的？」，爸爸從理性、科學的角度解說，說有可能是長時間自然演化而來的，媽媽則從宗教信仰的角度回答，說是上帝創造的，討論得十分全面，言簡而意賅。

討論死亡

兒童都喜歡美善，他們都不願看見血腥或不幸的畫面。夜深人靜，相信每個孩子都曾熱淚盈眶地問過父母，「你會死嗎？」、「死後，我們會再見面嗎？」我們應如何跟孩子討論死亡？

書中對死亡展開討論。凡人終有一死，但每個人都以自己的方式為世界增添色彩，就算是已離世的親人，我們都仍深愛他們，以自己的方式紀念他們。他們變成塵埃埋在地下，有可能到了另一世界。父母毋須對死亡避而不談，可幫助孩子正面理解生命的意義，因為死亡是無可避免的。

哲學絕非虛無縹緲、不切實際的東西。哲學的思考方式可教會我們理解身居其中的世界。在電子科技當道、資訊過分雜亂氾濫的今天，大家都喜歡看圖「速食」，少有有節有理的討論或對話，哲學教育中重視培養邏輯思考、分析能力顯得尤其重要。

文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第260期]