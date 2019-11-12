一家移居台灣 學習氣氛輕鬆

台灣孩子自小學注音，香港孩子跟得上嗎？「注音基礎音只得37個字，小孩學習很快，當年女兒在等待居留證的兩星期已學會了。」Joanne更參加了學校的晨光媽媽志工活動，逢周一代一堂課，有助更快融入當地生活。（受訪者提供）

台灣幼稚園不用穿校服，小學逢周三也是便服日，孩子可以穿上喜歡的服飾上課。（受訪者提供）

周末天倫樂：在香港時，Joanne一家人都喜歡在假日親親大自然；現在逢周末都是family day，她和先生會帶孩子外遊或露營。（受訪者提供）

【明報專訊】很多香港人都喜歡到台灣親子遊，甚至有人選擇落地生根。兩年前，Joanne與Mac帶着3個孩子移民台灣，並落戶台中，「喜歡當地天氣好，又接近大自然。由於爸爸仍要回港工作，我們便選擇離機場較近的地區居住」。

每天做2小時功課 年考4次

當時大女兒和一對孖仔分別8歲和5歲，在移民前，Joanne就做足功課。台灣的中小學分體制內及體制外的學校，體制內學校分國立及私立，這些學校有點像香港傳統學校，以聽講授課、紙筆測驗為主；若打算將來到外國升學，則可考慮屬於私立的雙語制國際學校。至於體制外的學校就有不同的實驗教育，如森林國小、華德福學校等，以培養個別個性、獨立思考為主。

Joanne以國立小學為目標，不需要面試，這些學校是按居住地區入學的，只可依戶籍地入讀所屬學校。她親身視察過3間國小後，最後選了清水國小。長女Joey現時念國小五，孖仔Jun和Ian念國小二，Joanne透露，學習氣氛比香港輕鬆很多，「孩子逢周三的便服日只上課半天，每天做功課時間在2小時以下。至於測考，國立學校考試次數都依照教育局規定，一學期考兩次，一年合共4次」。

中文科比香港深 英文淺很多

課程方面，跟香港亦有差異，Joanne說：「中文科比香港深，數學則相若。英文顯然比香港淺很多，所以很多學生都會額外報課程，學多一點。」值得一提是，台灣學的是美語，香港學的是英語，Joanne認為問題不大，「文法沒有分別的，只是發音有少許不同，影響不大」。

孩子適應快 有時間發掘興趣

談到小朋友的適應，Joanne認為，孩子年紀愈小，適應能力愈強，「學校有家長志工（義工），家長多主動參與，例如當晨光媽媽、圖書館志工、澆花、送餐、補習等，也有助一家人更了解及投入學校生活」。

移居台灣兩年，Joanne形容一家人都很開心，「孩子在台灣上學，相比在香港多了更多時間發掘自己的興趣，有更多時間與家人及鄰居孩子相處。因為台灣較香港大，而且多山林，可讓孩子有更多機會接觸大自然，這兩年，我經常看見孩子流露天真和燦爛的笑容」。

■小貼士

入讀中小學須有居留證

(1) 台灣教育局規定，所有中小學必須要有居留證才可申請入讀。如果小孩和父母都有居留證，但父母選擇回港工作或居住，只要孩子在台灣有監護人照顧，同樣符合入學資格。

(2) 台灣政府為學童提供12年免費教育（幼稚園至國中），學生只需每學期繳付2000至3000新台幣的書簿雜費；私立學校學費每學期由十多萬至四五十萬新台幣不等。

(3) 台灣小學課堂有「正常班」，即中、英、數、社會、自然、藝術、音樂等，科目跟香港差不多；另一種「才能班」是集中培養孩子專門才能，如音樂班、體育班、美術班、舞蹈班等。才能班乃受政府資助，需要考試才能入讀，於正常上課時間小班教學，學校會安排專門師資，重點培訓學生專門技能。

(4) 台灣各縣市的教育局都有該區學校資訊，市面親子雜誌也提供詳盡的學校資訊。以下提供一個鏈結給大家參考﹕school.parenting.com.tw/schools/search

資料提供：fb群組「香港人移民台灣路」版主及太陽花顧問創辦人Joanne

[Happy PaMa 教得樂 第267期]