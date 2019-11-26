這台Pedal Desk外形酷似健身單車，但即使學生使勁踏着踏板，桌面也不會震動，學生仍然可流暢地書寫。（黃志東攝）

【明報專訊】從小到大，教師都教導我們上課必須坐定定，動也不動叫「乖」，「郁身郁勢」就是「曳」。但本港有小學卻一反傳統，把個別班房四平八穩的傳統座椅換掉，改用「彈性座椅」（Flexible Seating）。這些座位有的像健身單車，有的可左右搖晃，甚至有像龜殼般，可以讓整個人坐進去。雖然學生「攞正牌」郁身郁勢上堂，但課室秩序不單未有因此而大亂，他們反而表現得更專心！

文：沈雅詩、顏燕雯、許朝茵

記者久聞近年歐美有不少學校都把死氣沉沉的課室打造成「動感教室」（Kinesthetic Classroom），不單用上很多有趣的教具，學生亦不需要端端正正地坐着上課，課室內各式各樣的「彈性座椅」，讓學生或企、或跪、或搖、或晃、或彈，甚至像踏着健身單車般，總之學生可按自己喜歡的坐姿去坐，輕鬆自在地上課聽書。

各有學習模式 「郁」不一定分心

今個學年，「動感教室」終於在香港出現！聖文德天主教小學是全港首間，亦是目前唯一引入「彈性座椅」的學校，校方以二年級某班作試點。「傳統以來，教師所接受的專業培訓，都只是學習怎去訓練學生坐定定上課，但就忽略了小朋友的獨特性，他們各有不同的學習模式。有些孩子的確可以靜靜坐着聽書，但有些不行，一定要『郁』才聽得入腦。」校長張偉菁說。

她打趣謂，莫說學生，教師亦然，「若我跟教師開會超過20分鐘，大家就開始出現不同的反應。教語文的教師，尚可繼續專心抄筆記，然而教體育的，便開始玩筆、轉筆。只是成年人可運用自制能力控制自己坐在椅子上繼續聽，但孩子逼不來的」。

張偉菁一直希望打破這個悶局，恰巧「良師香港」（Teach For Hong Kong）計劃在上學年派來項目教師張梓翹，她得悉美國有機構就「動感教室」做了近20年的研究，成效顯著，於是便大膽把這套創新的理念引入，並於今個學年在該校試行。

專業設計符合力學 確保安全

記者走訪了這個「動感教室」，班房的佈局跟一般學校分別不大，但在課室最後位置，卻有兩個同學正坐在一台有踏板的桌椅（Pedal Desk）上，他們雙手在桌上做習作，但下肢卻踩着踏板；有5個學生則坐在像陀螺一樣會搖晃的椅子（Wobble Chair）上，但他們卻使用一般的桌子放書本；還有一名男生，脫去鞋子，坐於一個形狀像「龜殼」（Green Rocking Turtle Shell）的椅子內，他手持課本逍遙自在地看，前面並沒有擺放桌子。

張梓翹亦是這班的班主任，她說，現時每星期都安排7名學生輪流試用「彈性座椅」，其間會收集數據樣本，「雖然研究仍然很初步，但我發現，『郁』是孩子的天性，不管是否SEN（特殊教育需要）學生，給他們動一動，腦袋『醒神』些，專注力、吸收力也會好一點」。

她表示，面對這些新奇有趣的「彈性座椅」，最初學生也有戒心，「因為傳統以來，教師只會照顧視覺及聽覺學習型的學生，我們往往忽略了動覺學習型的小朋友，在課堂上，教師總是不希望他們有任何動作。所以，我要明確告訴學生，只要不騷擾其他同學，當他們坐在『彈性座椅』上，是可以隨意動、隨意搖晃的」。

問到「動感教室」既然好處多多，何不在全校實行？張偉菁笑着回答：「因為貴！」她透露，一台Pedal Desk要8000多元，一個Turtle Shell則要近1500元，一張Wobble Chair也要600多元，還未計運費。「這些椅子全部經專人設計，符合力學等品質鑑定，所以價錢比較貴，但我們又不想用山寨貨，怕學生會跌倒受傷。今次經費，都是由馬會慈善基金（香港賽馬會慈善信託基金）贊助。」

[Happy PaMa 教得樂 第269期]