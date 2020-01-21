拜年禮儀：入屋識叫人 坐定定無扭計 速學禮儀 拜年不失禮

過年時習俗多，小人兒未必了解箇中原因，好好向他們解釋，他們便可更加投入賀年氣氛之中。（資料圖片）

全盒內的糖果，對孩子有無限吸引力，爸媽在拜年前向他們說明不可「清盒」。（資料圖片）

【明報專訊】農曆新年的重點節目之一便是趁着拜年，向一眾長輩問好，可是孩子未懂人情世故，有可能在親戚家中扭計哭鬧或不肯叫人等，隨時破壞農曆新年的歡樂氣氛。不想拜年時出現尷尬場面，一於聽聽專家意見，預先教孩子拜年禮儀，齊齊開心賀新歲。

文︰許朝茵

想開心去拜年？香港青年協會「家長全動網」單位主任凌婉君，有以下的建議：

1．出門前1小時練稱呼

入屋當然要叫人，不過中國的親戚稱呼多而複雜，一些稱呼如「舅」或「叔」，對幼兒來說會較難發音。若到平日較少見面的長輩家中，最好在出門前半至1小時，介紹當日到哪位親友家、這位親友與爸媽的關係、應如何稱呼等。不過，家長亦毋須太早與幼兒練習，否則在拜年當日孩子可能已忘記了。

2．小手作代替祝福語

出門拜年前，可教孩子說些祝福說話，但要用上簡單易記的字眼如新年進步，令小人兒較易掌握。若子女本身性格較慢熱內向，不習慣和陌生人說話，可預先和孩子製作小手工，如利市封小花等，就算孩子當場不敢叫人或說祝福語，讓他們送上小禮物，也可化解尷尬氣氛。而這個送禮小動作，可以先在家中預演練習。

3．不可「清盒」

爸媽要預早讓孩子知道，全盒主要是和大家一起分享喜悅，所以不可取清光，應留些給其他人。可是如果小朋友把持不住，衝向全盒大吃特吃，又可以怎麼辦？「這時候，父母便需再三提點，『要留些給其他人食』，如見到一些獨立包裝的，孩子想拿取，可先向主人家解釋，孩子真的很喜歡這糖果，希望可以帶走。」

4．勿即場拆利市

爸媽可預先教子女，收到利市後要說多謝，而利市內裝有金錢，故應交給爸媽保管，在指定日子才一起拆。不過，如果小孩當場太興奮，忍不住拆開了，要即時阻止及代為收起利市，但不要即場喝斥，因為可能令孩子誤會利市內有不可告人的秘密，反而勾起他們的好奇心。事後可向孩子解釋，不同人派的利市金額可能會有不同，即場拆開會予人「不舒服」的感覺。

5．帶備玩具止哭

要避免孩子扭計嚷着離開，家長可預先帶備玩具或圖書，在拜年期間玩一陣子，若孩子嚎啕大哭，父母其中一方最好帶孩子離場一會兒。另外，父母安排行程時，避免一日內去太多地點，一般建議不多於3家親友，否則易讓孩子勞累。

[Happy PaMa 教得樂 第277期]