教育、理財專家分享心得

【明報專訊】投資者及理財教育委員會（投委會）早前舉行免費講座，請來德萃小學、漢師德萃學校及神召會德萃書院（小學部）總校長朱子穎、「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒、星級媽媽麥雅緻、育有一子的資深傳媒人鄧明儀及投委會傳訊及教育資源經理林汶鈴，分享孩子理財之道。一眾嘉賓對「財」的定義各有不同，充滿啟發性。

◆朱子穎．

致「富」之道 擴闊世界觀代操練

把孩子裝備好，共同改變未來，讓資源有機會重新分配，這才是當下家長最需要作出的投資，也是最重要的理「財」態度。2050年的未來世代，很多工種或許已經被人工智能（AI）所取代，因此，今時今日還狂操補充練習，難道對孩子將來立足社會有幫助？擴闊下一代的世界觀，讓他們接觸更多不同的議題，例如聯合國提出的17個可持續發展目標等，似乎才是致「富」之道。

◆陳葒．

賺錢的能力vs.不賺錢的定力

家長可以給孩子未來最大的財富，就是幫助他們建立「賺錢的能力」和「不賺錢的定力」。要有「賺錢的能力」，除了要有理財意識，還要加上創意思維和冒險精神，勇於求變，不畏首畏尾。另外，培育孩子誠實守信、道義為先的品格，並學識明辨義利，拒絕不義之財這種「不賺錢的定力」，才能擁抱幸福，成為「富」人。

◆麥雅緻．

分清「想要」或「需要」

從小灌輸小朋友「想要」及「需要」的概念，鼓勵他們先用手機拍下想買的東西，回家後重複看相片，這有助減少衝動購物，亦幫助小朋友想清楚自己是否真的需要。此外，亦不會讓節日額外得來的金錢，打亂他們的儲錢計劃。

◆鄧明儀．

給孩子真正的財富

與其給孩子留財，不如及早培養他們有良好的價值觀與理財觀，包括懂得正確運用金錢、擁有處理物質欲望及了解金錢極限的能力。在日常生活中，教育孩子如何創富及守富，例如開設理財戶口、建立記錄消費開支習慣等，這些都是留給孩子未來最大的財富！

◆林汶鈴．

理財頻道 寓教於樂

調查發現，子女對理財觀念遠低於家長預期，例如他們對自己擁有多少金錢、金錢來源及家庭生活開支等概念都比較薄弱，所謂「三歲定八十」，家長宜多花心思培育子女建立正確金錢觀念。投委會網站設有「親子理財頻道」，當中有不少免費資源供家長下載使用，讓孩子寓學習於遊戲。

[Happy PaMa 教得樂 第279期]