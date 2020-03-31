親子筆陣．君子之道：從「儀式感」中遇見幸福

【明報專訊】觀看孩子在台上的表演、出席子女每一個階段的畢業典禮、參與家人的生日派對……這些看似習以為常的聚會、儀式，卻恰恰是維繫家庭幸福的秘訣。「儀式」能把家中所有人緊緊地聯繫在一起，讓家人平常難以言喻的情感表達出來，彼此接納、欣賞，並從中獲得力量。

用心對待生活中平凡小事

「儀式感」是什麼？著名童話小說《小王子》裏說：「它就是使某一天與其他日子不同，使某一時刻與其他時刻不同。」培養儀式感就是用心對待生活中那些看似平凡的小事。儀式感能讓你對幸福更珍視，對自己更重視。擁有儀式感，是讓我們在平淡的日子裏找到詩意的生活。

儀式感不太需要物質做基礎，它的體現，在於我們對生活的熱誠。一頓營養豐富的早餐、一些在餐桌上的小擺設、一套開學前的新文具、一張班主任用心設計的「全班幅」、一棵聖誕節時和家人合力佈置的聖誕樹……每一件小事，都能賦予生活儀式感。在平凡又瑣碎的日子裏，儀式感能讓你對生活充滿熱情、心懷期望。

逆境中也需要儀式感。現在新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，停課的日子甚至比暑假更長，你選擇渾渾噩噩過日子，還是和家人享受久違了的時光？甚或藉此學習新技能充實自己？從我校的「陽光訪談」中，我得知家長和孩子在家中各出其謀，生活過得精彩。

分享防疫物資 關懷身邊有需要的人

有些家長和孩子製作疫情表來關心時事；有些發揮創意自製「鐵路大富翁」，既可娛樂，又可學習金錢和數學概念；有些家長更教導孩子每天烹調簡單菜式，和他們一起製作每天的作息時間表，讓孩子學會自律和生活規劃。至於校長和教師們的角色呢？除了實施網上教學，我們更透過視頻和電話跟學生們互動和表達關愛。在這段時間，我們還跟孩子好好上一節生命教育課，教導他們要分享防疫物資，關懷身邊有需要的人。這些具儀式感的行動，讓我們在陰霾下活得正面，為疫情賦予一份意義。

誠如李思圓的《生活需要儀式感》一書中所言：「不辜負生命，不辜負自己，不辜負每一朵鮮花盛開的那種歲月靜好的日子，並且伴有一種積極樂觀的人生態度…… 」當我們真正過着有儀式感的生活時，無論順境或逆境，我們都過得充滿幸福感。

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介：求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第287期]