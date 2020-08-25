客座隨筆：調節心態先做好 疫情開學無煩惱

【明報專訊】開學在即，但受新冠病毒疫情影響，同學今年要度過一個不一樣的學年，要透過網絡與師長同學迎接新學年。除要適應新的學習模式，亦要面對升班帶來的挑戰。爸爸媽媽應如何幫助子女面對、處理壓力和困難？

1. 認識潛在挑戰，為在家學習做好準備

不同人面對的問題和壓力來源都不同，父母可多與子女溝通，了解他們面對什麼學習困難及憂慮，從問題的根本入手處理。以下都是家中學習經常碰到的困難，包括：

學業：功課太多，難以應付

欠缺支援，較難向師長同學請教

社交：與同學少了相處和溝通

容易孤單和情緒低落

健康：活動和運動時間減少，未能舒展身心，產生負面情緒

生活欠規律，飲食和作息改變，影響身心

2. 誘導孩子分析，協助解決問題

父母了解子女面對的潛在問題後，可協助他們想出可行的解決方法。例如：

˙若子女在網上上課時遇到困難，家長可教導子女先把問題記下，留待課後向導師發問，或請教爸媽或同學

˙ 若因未能與同學見面而影響情緒，可在問准同學爸媽後，安排適當時間讓子女與好友談天

˙若子女的生活欠缺規律，父母可協助子女共同編訂時間表，建立有規律的作息時間；亦可安排學術以外的活動（如運動、勞作），以培養自律和促進均衡的身心發展。家長也可因應子女的能力，培養他們如何獨立解決問題

3.鼓勵分享感受，為日後回校上課準備心情

在新的學習安排下，子女可能會出現複雜的情緒。例如不用回校上課，感到自由之餘，卻又擔心追不上學習進度。父母可以嘗試採取以下的方法：

˙ 鼓勵子女分享感受，梳理思緒，紓解心中困惑

˙ 每天找時間與孩子輕鬆談心，例如問他們「今天有沒有事情想和爸媽分享或傾吓？」、「有什麼事情爸媽可以幫手？」，打開話閘子

˙ 透過耐心聆聽和溝通，深入了解子女的看法和需要，紓緩壓力及負面情緒，協助他們以積極態度過渡逆境，為日後回校上課做好準備

4.寓家務於娛樂，培養責任感

學校除了傳授知識，同學還可透過承擔班務、協助師長或同學而培養責任感。那麼在家學習如何培養責任感？爸媽可善用一些生活元素，例如鼓勵子女做家務來學習承擔責任。爸媽不妨把家務融入遊戲以提升趣味，例如鬥快摺衣服，一邊打掃一邊伴着音樂跳舞，當煮飯小助手，幫忙調味或洗菜。透過這些活動，孩子既可成為幫手，亦可培養責任感、自信、自理能力和社交技巧，有助他們復課後適應校園生活。

在疫情下留家學習，同學固然要面對挑戰，家長亦可能因同時要兼顧工作和教育孩子，承受不小壓力。爸媽也需要多關懷自己，注意身心健康，讓自己有休息和放鬆的機會。如有需要，請盡早尋求專業支援。如欲了解更多與開學相關的精神健康資訊，可瀏覽「陪我講——迎接新學年」專頁：

https://shallwetalk.hk/zh/news/starting-the-new-school-year

文：廖嘉懿（衛生署健康促進處臨牀心理學家）

[Happy PaMa 教得樂 第308期]