親子秘笈：共同興趣作橋樑 滾軸溜冰家族 親情滾滾來

【明報專訊】小朋友才剛剛網上開學，有多少家長已經大動肝火呢？其實親子關係就好比銀行帳戶，感情只消耗沒增長的話，最終只會入不敷支，「破產」收場。趁新學年伊始，不妨參考一下以下家庭的親子秘笈，為一家人的「情感帳戶」儲蓄多一點吧！有家長跟孩子一同學滾軸溜冰儲「感情」，也有爸爸以汽車作為跟兒子溝通的橋樑，希望以共同興趣為彼此的「情感帳戶」儲備多一點。

文︰沈雅詩

不論在室內或戶外的滾軸溜冰場，都經常看見Ken和Emily兩夫婦，以及他們兩個兒子的蹤影。不是爸爸陪長子Hero集訓，就是初學滾軸溜冰的媽媽和次子Loki彼此打氣，甚或是一家四口齊齊落場，互相切磋。

父母向兒子請教

Emily笑說︰「講到滾軸溜冰，我們這家人最權威的，當然是Hero啦！每次『踩街』，我都要問他攞貼士，例如碰到地面凹陷、有渠蓋，應該要怎樣做吖？」10歲小子被媽媽「笠高帽」，也難掩興奮之情，「我很開心，竟然連爸爸、媽媽也要問我、請教我，因為平日其他事情，多數都是他們教我」。

這個四口之家，個個都是好動之人，大家也喜歡做運動，但由「各有各玩」到有共同目標，當中經歷過不同的階段。最先與滾軸溜冰結緣的是Hero，當年他只有4歲，「那時跟朋友一起去試堂。我記得第一堂便跌倒了，覺得很痛，不想再學」。

為了鼓勵兒子堅持下去，Ken二話不說也買了一雙滾軸溜冰鞋，跟兒子一起拜師。「一來想陪Hero，二來也想滿足自己，因為小時候沒有機會學，現在有經濟能力，便想找回失去的童年回憶。」一把年紀才學滾軸溜冰，Ken形容是「易學難精」，「如果想去到好像Hero現在的水平、速度就沒可能；但如果純粹想享受『踩街』的快感，我已經做到」。

Emily則形容Hero由當初的膽怯小子，到今天勇於落場，成為比賽場上的常客，丈夫功不可沒，「爸爸的角色很重要，全靠當日他願意這樣陪着哥哥，哥哥才會繼續學，由沒信心到單人匹馬去南京、高雄作海外訓練，漸漸見到成績」。

行動化作支持 互相打氣

Ken守護着長子多年，Emily最近也仿效丈夫，用同一方式支持6歲次子Loki學滾軸溜冰，「我最近開始和其他家長一起跟教練學，挺開心的！」這位廿四孝媽媽表示，每當小兒子上滾軸溜冰課時，她便走到一旁練習，「希望用行動告訴弟弟，媽媽也在努力，大家要互相加油！」

談到一家人建立共同興趣，Emily認為有助維繫親子感情，「雖然爸爸只學了兩年，現在已經退役，我們3母子的上課時間、程度又夾不到，但因為大家都懂得玩，就可以互相交流技術，有共同話題」。

[Happy PaMa 教得樂 第311期]