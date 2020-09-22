家庭有教：活用「情緒詞彙」 拆解擊退壞心情

【明報專訊】情緒社交能力對孩子的影響極為深遠。美國一項長達20年的追蹤研究就發現，從孩子於幼兒階段的情緒社交能力，可以預測到他們25歲時的發展結果：不論性別、家庭經濟背景及早期認知學習能力怎樣，情緒社交能力較佳的孩子，長大後都傾向能夠完成大學，找到理想的工作，較少出現精神病或觸犯法例等問題。

認識「情緒詞彙」愈多 愈有同理心

既然情緒社交能力如此重要，家長可以做什麼去提升孩子的情緒社交能力呢？筆者從超過2000個香港家庭抽取訪問及問卷數據，研究情緒社交能力於幼兒階段的定義和發展趨向。結果發現，孩子對情緒的認識和理解，是情緒社交能力不可或缺的一部分。只要家長於日常生活中多用「情緒詞彙」，孩子就會慢慢學懂不同情緒的名字。以下插圖就列有28個情緒詞彙，家長於日常生活中可以好好利用它們，並向孩子解釋它們的意思。孩子認識的情緒詞彙愈多，他們對人會愈有同理心，亦愈能表達及調節自己的情緒。

孩子出現負面情緒時，家長可以運用準確的情緒詞彙，表達自己的同理心之餘，更幫助孩子探索自己的情緒反應：

孩子：「小明不能來參加我的生日會！」

家長：「小明是你最好的朋友，他不能來你會不會感到失望？」

（猜想孩子感到哀傷，並進一步用較為準確的「失望」，去

幫助孩子理解自己的情緒）

孩子：「他答應會來的！現在又不來！」

家長：「你覺得他說話不算數，感到憤怒了？」（發現孩子原來感到憤怒）

孩子：「對啊！我覺得很憤怒很憤怒！」（孩子探索自己的情緒，認識到原來自己感到憤怒）

幫助孩子運用情緒詞彙去探索情緒十分重要，因為家長要先了解孩子的看法和感受，才可「對症下藥」，與孩子一起解決問題。家長可以收看Take a SIP（Science Informed Parenting）家庭教育短片《同理心‧童你深》，看看可如何通過遊戲，幫助孩子學習情緒詞彙：

https://www.youtube.com/watch?v=EITOQQOZWjc&feature=youtu.be

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第312期]