英國升學：免費讀公立中小學 移英住近心儀學校有着數

明年起，持有或合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人帶同子女定居英國，孩子除可選擇入讀私校，亦可報讀免費公立學校，彈性大很多。（受訪者提供）

【明報專訊】自英國為港人大開移民之門後，不少家庭都蠢蠢欲動。由於只要父母持有或合資格申請英國國民（海外）護照（BNO），子女隨他們赴英，便可享免費入讀英國公立學校的福利，換言之，選校不用再像以往般，只局限於私立寄宿學校，彈性較大之餘，「荷包」也慳不少。一眾香港家長，是時候惡補一下英國學制和公立學校的基本概念，為未來鋪路。

文︰沈雅詩

人稱大衛叔叔的Hopeland Academic總監姚大衛，多年來因工作關係於港、英兩邊走，加上他的兒子也在英國生活和讀書，所以熟悉當地學制。「今趟英國的『門』開得很大，加上當地的教育全球數一數二，有子女的家庭，真的值得考慮。」

不過，移民始終是人生大事，而且關乎子女的教育前景，必須小心部署。大衛叔叔便綜合了香港家長最常提問的問題，一次過為大家解答。

公立小學無「一條龍」升中

問：申請BNO簽證後，小朋友在英國讀書便一定免費？

答：不一定，要視乎什麼年級。英國的義務教育只包括小學和中學，當地學生可免費入讀政府公立學校；至於幼兒及學前班，英國政府只給予有限度資助，而大學就肯定要收費，本地生平均每年學費約9000英鎊（約90,960港元）。

問：小學學校怎分類？

答：小學相對簡單，只有公立和私立學校之分。公立學校是透過派位來分配學額，並以「就近入學」為原則，因此如有心儀學校，最好搬到最近的地方居住，增加派位機會。但要注意，英國公立小學沒有直屬或聯繫中學，想享有「一條龍」的升中優勢，就要選擇私立學校了，不寄宿的私校，平均每年學費約1.5萬英鎊（約151,600港元）。

3類公立中學 報Grammar須考「11+」

問：中學學校有哪些選擇？

答：中學原則上也是分公立和私立學校，但在4000多間公立學校中，可再細分為3類，分別是Maintained School、Academy School和Grammar School。Maintained School全英國約有2000間，可以用「有教無類」來形容，總之在屬區（Catchment Area）之內的申請人，學校有學額便一定收，來者不拒，因此這類學校質素比較參差；Academy School全英國也有約2000間，雖然也是透過派位申請，但這類學校有點像香港直資學校，受政府資助之餘，卻有較大的自主度，教學更多元化，有部分Academy School是需要面見申請人；Grammar School則只收精英中的精英，這種中學全英國只有約160間，競爭十分激烈，申請人須參加「11+入學試」，一般在入學前一年的9月（即在剛升讀Year 6時）及11月參與兩輪考試，考核範疇包括英文、數學、語言及非語言的邏輯思維等，成績優秀才可出線。

成績平平 入Grammar靠住得近

問：孩子成績平平，但又想入讀Grammar School，有無辦法？

答：有，住得夠近學校亦有機會。以一間位於倫敦以北，在Hertfordshire EN6的Grammar School為例，每年Year 7只有200個學額，學校一早預留30個學額給政府，又為倫敦Islington區留了20個學額，「世襲」兄弟姊妹位又佔65個，亦有10個學額是專收有音樂才華的學生，另外，經「11+入學試」考入來的，則有65個，最後剩下10個名額，就會落到住址離學校最近的申請學生手中，只要住在學校咫尺之間，就算成績平平，一樣有機會讀Grammar School。

SEN童支援足 度身訂做教學內容

問：家有特殊教育需要（SEN）的子女，又適合在英國讀書嗎？

答：舉手贊成！因為英國教育對SEN學生的支援，比香港完善得多，政府會把他們照顧到25歲，社會整體對這類學生亦較體諒和包容。家長首先要帶子女在所住地的Council登記，經專家評估後，再決定適合入讀融合學校還是特殊學校。在融合學校入讀的SEN學生，會獲配一名照顧者陪伴上課，協助他融入社交生活。另外，學校亦為SEN學生度身訂做教學內容、提供小班教學及各種訓練治療，非常關愛。

[Happy PaMa 教得樂 第316期]