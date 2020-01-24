本周FOCUS．採訪手記：隱世平民「國際學校」

【明報專訊】最近因為工作關係，走訪了兩間村校，湊巧兩間也在元朗，一間是今期封面故事主角、位於八鄉錦上路的八鄉中心小學，另一間則是在錦田城門新村的通德學校。

英語授課為主 走出課室學習

不知大家對村校的印象如何？或許有些朋友會嫌村校設施不足、學生競爭力稍遜，但其實，近年不少村校都辦得愈來愈好，更成功找到自己的定位。像八鄉中心小學，便有「平民國際學校」之稱，由於該校有很多外籍學生，故校內師生大部分都以英語溝通為主，各科除中文和普通話外，更一律採用英文課本；近年學校又積極推動「正向教育」，以致有今期我們介紹的「正向緣地」，容讓學生「任玩」、「任跑」、「任碌」的場面，在市區學校實屬少見。

至於通德學校，亦有其特色，標榜「港版芬蘭學校」，力推「森林課程」，強調走出課室去學習。今年學校更非常破格，不用學生穿校服上學，「只得周一是『校服日』，周二至五，學生可穿便服上學」。校長黃偉立解釋，有此安排，其中一個原因是疫情之下，希望學生有更多衣服替換，保持個人衛生，但更重要的，是學生經常要走出課室上課，孩子穿便服，會覺得輕鬆自在一點。

獲家長支持 收生理想

什麼是理想的教育模式、哪間是好學校，每個家長的定義都不同，但的確，我身邊也有來自中產家庭的朋友，專誠搬入新界鄉郊，為的就是讓子女入讀村校。最近向上述兩間村校打聽過，兩位校長也異口同聲說，今年小一收生情况十分理想，八鄉中心小學更需要擴班，由2班小一增至3班，非常受歡迎呢！但願本港碩果僅存的約20間村校都可以繼續在時代洪流下站得住腳，給家長、學生多一個選擇。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第317期]