戲有益：教授爸爸另類育兒工具 桌遊訓練數理語文 育成伶俐子女

Mansun設計的桌遊，全部娛樂與教育並重。其中「Constellation Explorer 星座歷奇」（右下）和 「Planet Explorer 行星歷奇」（右上）特別推介給高小生，前者在遊戲中可學習星座的位置及其中主星的距離，後者則可學習行星的溫度、重力、自轉等，勝過死讀常識教科書。（黃志東攝）

Mansun說，有愛動腦筋的家長，才有愛動腦筋的孩子。因此，他和太太堅持每晚飯後都跟子女玩桌遊。不知是否這個緣故，12歲的Altan（右）特別醒目，曾被選作「小太空人」；6歲的Charisse（中）也口才了得，有條不紊地向記者介紹多款桌遊的玩法。（劉焌陶攝）

【明報專訊】大學教授和桌上遊戲設計師，兩種原本風馬牛不相及的工作，因着興趣，陳文新（Mansun）把兩者完美結合。從事桌遊設計這「副業」，雖不能令Mansun賺大錢，但為他賺來幸福家庭，以及賺得一對聰明伶俐的子女。

文︰沈雅詩

在科大電子及計算機工程學系擔任教授的陳文新（Mansun），中學年代開始接觸桌遊，自此成為「發燒友」，10年前，在公在私，既為教學，也因興趣，他開設公司設計桌遊，不計一系列純作教材沒有投產的產品，現於市場推售的，共有4款，題材涉獵投資理財、宇宙星空等。

「發燒友」自家設計 收藏200多盒

「通常做教育的人，他們設計的遊戲都是玩不到的，因為過於真實，失去了fun（趣味）的元素。」Mansun引以為鑑，於是借鏡德國桌遊大國所設計的產品，用虛擬幻想的場景，融入教學內容，令玩家吸收到知識之餘，亦感到玩樂的趣味。

走進Mansun的家，客廳3列大櫃放滿200多盒桌遊，場面非常壯觀，「其實這裏只是一部分，有很多已經轉送朋友了」。說起桌遊，他有數之不盡的話題，「其實每個地方所設計的桌遊，風格都不同，台灣的公仔造型很可愛；日本的就很精緻，連遊戲規則也寫得很仔細；德國的桌遊，比較迎合家庭」。

一家四口 每晚玩家庭式桌遊

Mansun說，自己偏向喜歡玩策略性桌遊，「要玩十幾小時才分出勝負」，但自從一對子女出世後，也多了玩家庭式桌遊，「因為想每晚都跟他們玩一陣子，而且小朋友年紀還小，需要玩些簡單點的，半小時、1小時內已經可完成的就最適合」。

桌遊不單為Mansun一家建立起溝通橋樑，還成為育兒工具，「小朋友在桌遊第一樣學到的是『認輸』，怎接受自己輸定了，仍要繼續那一局呢？當然，也學到計數，亦訓練到語文，因為我不會解釋，要他們自己看說明書，還要解釋給朋友知道怎玩，這便訓練到口才、表達力」。

[Happy PaMa 教得樂 第318期]