親子筆陣．客座隨筆：相依為命的爸爸拍拖了

【明報專訊】程程7歲時，爸爸媽媽離婚了。過去6年，程程一直和爸爸一起住，父女相依為命，媽媽已再婚及移民，一年只會回港和程程見面一兩次。程程跟爸爸同住的6年期間關係密切，爸爸是她最主要的生活及心靈支柱。程程有時甚至覺得單親也不錯，起碼不用再活在爸爸媽媽的爭吵聲中，和平寧靜的生活令她可以專心讀書，成績進步了不少。

最近半年，爸爸經常不回家吃晚飯，假日也經常不在家。父女相處的時間少了，程程感到很孤獨，唯一的傾訴對象沒有了，有心事也不知可以向誰傾訴。有一天，爸爸帶了一個女性朋友回家吃晚飯，爸爸對這個阿姨呵護備至，經常夾食物放在她的碗內。程程看在眼裏覺得非常難受，感到自己好像是多餘的「局外人」， 根本沒有人注意到她的存在。

「搞對抗」因擔心阿姨搶走爸爸

爸爸帶這個女性朋友回家吃飯的次數持續增加。程程擔心阿姨會搶走爸爸，所以很抗拒她，每次她來，程程都沒有好臉色給她，故意對她不友善，刻意做出反叛行為及說一些難聽的說話，也不願意3個人一起外出食飯或遊玩。其實，程程心裏很矛盾，一方面擔心有朝一日阿姨會成為繼母奪走爸爸，令她不但被媽媽遺棄，也會被爸爸遺棄，因為他們都各自有新的家庭，沒有人要她；但另一方面，程程發現自從爸爸拍拖後，經常笑容滿面，心情非常愉快，阿姨不但會照顧爸爸，也能成為爸爸的傾訴對象，幫助爸爸減輕工作上的壓力，程程也很想爸爸開心、有人陪。

這樣的情况約維持了3個月。有一天爸爸說他請了一天假，想單獨和程程去街，程程很開心，父女兩人坐纜車去山頂遊玩。這天，程程重新感覺到爸爸很愛她及重視她，並沒有被阿姨搶走。晚飯時，爸爸問程程是否很討厭阿姨，程程說出了自己的擔心及對爸爸愛的渴求，爸爸聽後，知道程程並不是排斥他的女友或反對他拍拖，而是擔心被遺棄。爸爸為之前忽略了女兒的感受向她道歉，並承諾不論日後是否再婚，對女兒的愛永遠不變，程程聽後很開心。這天之後，兩父女重新開啟了溝通之門，有什麼想法都會告訴對方，程程明白到阿姨不是來奪去爸爸對自己的愛，而是和她一樣愛爸爸，開始放下對阿姨的妒忌及排斥，會主動跟她打招呼，改善了大家的關係。

文：傅丹梅（註冊社工、輔導員）

[Happy PaMa 教得樂 第331期]