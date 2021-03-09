升學攻略：幼稚園及小學篇．創價 秀德優質 又一村校園大

【明報專訊】問◢ 本人現居深水埗，小女活潑好動、精力充沛，喜歡探究新事物和音樂。現已報讀德貞幼稚園、香港靈糧堂秀德幼稚園（二校）、又一村學校及香港創價幼稚園。請問以上4間幼稚園，哪兩間比較適合我的小朋友？

答◢ 參考教育局質素評核報告，本人給予4校的評級如下：德貞幼稚園A、香港靈糧堂秀德幼稚園A+、又一村學校A、香港創價幼稚園A++（評級由A-至A++分4個級別排列）。教育局質素評核報告有4個範疇，包括「管理與組織」、「學與教」、「學校文化及給予兒童的支援」及「兒童發展」。根據評級，香港創價幼稚園最適合你女兒就讀，其次是香港靈糧堂秀德幼稚園。又一村學校勝在校園較大，適合活潑好動的小女孩，亦可考慮。

九龍禮賢重全人發展

問◢ 小兒9月尾出世，家住新蒲崗，現就讀浸信會奧基英文幼稚園學前班，目標考入成績好的直資私小，要是能入到好的官津便更好。現K1有聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園上午班及九龍禮賢學校幼稚園部下午班取錄。兩間幼園都有關聯的小學，有較大機會收取幼稚園部的學生。小兒性格活潑，喜歡觀察，兩間學校學術都偏淺，所以都會考慮外補。因兩間學校條件相若，所以不知道如何選擇，希望能給予意見。

答◢ 其實選擇學校毋須用學術深淺來作標準，如果太深，令小朋友對學習產生恐懼，那便大事不妙。聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園與九龍禮賢學校幼稚園部都辦得不錯，而後者畢業生有機會升讀九龍禮賢學校小學部，重視全人發展，畢業生頗多升上迦密中學、寶血會上智英文書院等著名中學，所以值得考慮。

天主教徒 可選31校網

問◢ 大兒子就讀根德園幼稚園K2，我們正為他計劃升讀小一。他畫畫有創意，個性比較害羞內斂，而且專注力不足，已報讀面試班，但仍擔心報考私校的話會比較遜色。想知道哪類型的學校比較適合？傳統學校如聖方濟各英文小學、聖瑪加利男女英文中小學、九龍塘宣道小學會否適合他？另外，我們對於香港華人基督教聯會真道書院亦有興趣，認為學習環境較輕鬆，亦是一條龍學校，不用煩惱升中問題。兒子為首名孩子，也是天主教徒，如果在自行收生階段選天主教學校的話可得20分，選31或34校網比較好？

答◢ 如果小朋友性格比較害羞內斂，較適宜讀傳統學校，聖方濟各英文小學對考生的英文要求極高，九龍塘宣道小學要求也不低，聖瑪加利男女英文中小學則要求一般。真道是一條龍直資，入學競爭也大。你們是天主教徒，31校網學校數目比較少（10間），當中4間天主教小學都十分出名；34校網學校較多（17間），但當中的天主教小學名氣未必及其他小學，所以比較起來31校網較好。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第336期]