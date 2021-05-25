升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】高主教幼園生六成可直升

問◢ 我們家住將軍澳，大兒子讀北角衛理堂幼稚園PN（學前班），現獲高主教書院幼稚園部、保良局方王換娣幼稚園、聖安當幼稚園、藍田靈糧幼稚園及根德園幼稚園的K1學位。我們心儀的小學有高主教書院小學部、將軍澳循道衛理小學、將軍澳天主教小學及聖公會油塘基顯小學。小學我們可報48或95校網，希望小女兒跟哥哥一起讀，但我們只有基本15分。請問報哪間幼稚園較合適？還是繼續讀北角衛理堂？希望你提供意見，選擇一間對入讀心儀小學有幫助的幼稚園。

答◢ 有一點你要知道，香港的「免費」幼稚園與官津小學並沒有直升關係，官津小學之取錄標準只按分數計算，並不關乎學生曾讀過哪一所幼稚園。所以，如果你孩子「只有15分」，想入將軍澳循道衛理小學機會應該不大，因該校去年在該校網排名三甲；將軍澳天主教小學及聖公會油塘基顯小學雖然分別排名第10及11，但因為有宗教背景，有很多25分的人報讀，15分只能說有少許機會。你孩子機會最大是報高主教書院，因小學部是私立小學，所以約有50%至60%的幼稚園部學生可以直升，而且高主教辦得不錯。對你來說唯一缺點是「山長水遠」，需要解決路途遙遠這問題！

九龍靈糧堂A+級優良學校

問◢ 家住馬鞍山，小兒2021年會讀K1，現手上有3間幼稚園可供選擇：1、九龍靈糧堂幼稚園；2、大圍的聖母無玷聖心幼稚園；3、香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園。以上3間學校都各有優劣，懇請提供專業見解！

答◢ 最可靠的專業意見應該是教育局質素評核報告。本人參考該些報告，把3所幼稚園排名（從A++至A-）為：九龍靈糧堂A+；聖母無玷聖心A；張煊昌幼稚園A。因此，九龍靈糧堂略為優勝！

明雅歷史悠久 綠茵利報考直資

問◢ 本人一家現住元朗，為方便小朋友上學，考慮搬到大埔近娘家。以下幾間幼稚園，哪間對將來升直資小學較有利？綠茵英文（國際）幼稚園（嵐山）、明雅中英文幼稚園、約克蒙特梭利國際幼稚園（元朗）。

答◢ 3所幼稚園中，明雅中英文幼稚園比較歷史悠久，亦比較受歡迎，最多學生升讀的小學為大埔舊墟公立學校及港九街坊婦女會孫方中小學兩間津小；至於綠茵英文（國際）幼稚園（嵐山）及約克蒙特梭利國際幼稚園（元朗），前者創校於2016年，後者2017年，網上有關畢業生升學資料並不多，只知道綠茵有畢業生升讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，約克則不詳，因此如將來要升直資小學，可考慮綠茵。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第347期]