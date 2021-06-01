客座隨筆：繼母的憂慮

【明報專訊】一宗幼兒被虐致死的新聞轟動全城，令原本打算今年結婚的詠芝備受壓力。詠芝的男友明輝是離婚人士，4年前跟前妻分開，並獲得當時6歲兒子浩然的撫養權。明輝和詠芝拍拖兩年，打算今年底結婚，本來浩然一直由嫲嫲照顧，但由於老人家無法教孩子做功課及溫習，因此，明輝打算婚後接回浩然同住，並交由詠芝負責照顧和教養。 雖然詠芝很愛明輝，但是，對於婚後要擔任繼母的角色，顯得有些憂慮，加上這宗父親與繼母虐女致死的新聞，令詠芝的家人反對這段婚姻，覺得社會對繼母的負面觀感對她不公平，希望詠芝可以嫁給初婚並沒有子女的男士。

詠芝不知應該怎樣做，一方面她喜歡浩然，大家的關係也不錯，但另一方面，她亦擔心自己沒有照顧小孩的經驗。事實上，詠芝的憂慮是很多初婚女士與再婚男士結婚會面對的挑戰，她們擔心婚後便要擔任母親的角色，恐怕應付不來。但其實，詠芝毋須給自己過大的壓力，只要繼續與浩然保持良好的關係，於管教事情上，事先與明輝有好的協調和溝通，互相分工，相信假以時日，她是可應付得到的。

管教孩子要分工 建立關係勿急進

一般而言，由原生父母負責管束及懲罰孩子比較有效，因為小朋友會覺得，繼母與他非親非故，無權管他，因此，建議詠芝先擔當同行及陪伴者的角色會比較好，先與浩然建立如朋友般的關係，主動關懷，做好照顧者的角色；至於嚴謹的管教工作，則盡量交由爸爸承擔，尤其是當浩然在學校有違規行為時，最好由爸爸處理，詠芝可以多做聆聽及勸導的工夫，減低浩然的抗拒感，這樣才能慢慢建立親子關係。

根據外國的研究顯示，再婚家庭需要3至9年時間過渡，一般而言，繼父/母相對再婚配偶的原生子女關係較疏離，不要期望自己能完全取替原生父母，因此，繼父母的親子關係不宜太過急進，否則容易有反效果，令子女抽離。小朋友很多時是非常單純及直接的，誰人真心待他好，他會感受到的。

浩然最初可能會不接受這個新媽媽，覺得她只是爸爸的愛人，與他無關，加上自己的媽媽仍在世，卻要叫另一人做媽媽，令他非常為難，怕傷了原生媽媽的心。因此，最好婚後仍容許浩然以「阿姨」稱呼，這樣，可減低孩子的抗拒感，加上詠芝持續的關心及照顧，人心肉做，相信他會慢慢地接受這個新媽媽。再婚家庭成員必須用愛心及耐性來共同經歷，不能操之過急，才能創造屬於你們的快樂回憶。

文：傅丹梅（註冊社工、輔導員）

[Happy PaMa 教得樂 第348期]