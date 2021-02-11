本周FOCUS．採訪手記：有緣「江湖再見」

【明報專訊】「江湖再見」，一般是同事在離職前的道別說話。我自畢業後出來工作至今都有一段日子，當然吃過不少「散水餅」，也聽過多次「江湖再見」。除了完全轉行離開傳媒界，也有不少舊同事是轉職到其他傳媒機構或者公關行業，所以真的有很多機會在工作上與他們再次碰面，體會到「江湖再見」的實際情况。

訪問老朋友女兒 用什麼心情？

最近有幾個做訪問時遇上的人物，都令我有很大的感受，也跟「再見」有關。第一個是一名公關，在談天時得知原來她的舊同事經常與我聯絡，所以當大家談起共同認識的人物和工作情况，竟有說不盡的話題；第二個是一名校長，原來我們對上一次見面已是10年前，再次碰面，校長給我的感覺依然沒變，一樣是那麼友善而健談，令人驚喜的是他仍對我有一點印象呢！

第三個受訪對象則依然在期待之中，因為彼此不但未見過面，訪問也還未確實落實。但我依然如此期待，是因為我跟她的父親是相識超過20年的好朋友。如果你是我，你又會懷着什麼特別的心情去做這個訪問嗎？這幾件事令我驚歎，原來「江湖再見」竟可以有這麼多不同的形式，令兩個人有緣碰面，真的非常奇妙！

文：顏燕雯

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