客座隨筆：伸展強肌 改善踮腳行

【明報專訊】從足跟到腳趾的正常步態，通常早於3歲時就出現。不過，有些兒童會用腳尖走路（亦稱足尖步態）。如果小朋友在2歲後仍持續用腳尖行走，而此舉並非神經系統或骨科問題導致，則定義為「特發性（idiopathic）腳尖行走」。

或跟學習障礙、自閉症有關

早期出現的足尖步態，或跟學習障礙、自閉症譜系障礙或其他精神疾病有關。部分踮起腳尖走路的孩子，在被要求下，或能改以正常步姿行走一段短距離。在正常步態下，足踝關節的屈曲幅度約達10度，但在某些情况下，兒童的小腿肌肉可能變得繃緊或過度活躍，令他們難以保持正常步態。例如有自閉症譜系障礙的兒童，亦常有小腿肌肉繃緊的問題。家長可嘗試跟小朋友練習伸展及鍛煉肌肉的運動，以改善步姿。

小腿伸展運動：

•站立，雙手按牆，約肩膀高度

•雙腳離牆約兩呎

•一邊腳向前踏出、曲膝，另一邊腳的膝頭伸直

•保持腳踏着地，身體前傾，直到後方腳的小腿有拉扯的感覺

•維持15至30秒

•每天左右腳各做10次

肌肉鍛煉：

1. 坐至站立

•坐在椅子上

•家長協助按住踝關節上方，適量地向下用力，提示雙腳足跟着地

•練習站起，並同時保持足跟着地

•加插遊戲以提升樂趣（例如：擊掌、伸手取玩具）

2. 企鵝漫步

•翻起腳趾，扮企鵝，用腳跟走路

•可先牽手練習

某些兒童接受適當的治療後，足尖步態會逐漸變得不明顯。不妨用遊戲配合伸展和強化運動吧！如因關節幅度及肌力減少、感知問題而引起的踮腳走，則請諮詢醫生或物理治療師的意見。

文：任子霆

作者簡介﹕香港公開大學物理治療學系助理教授

[Happy PaMa 教得樂 第353期]