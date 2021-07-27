廚房學堂：體驗完整煮食過程 小廚神洗切炒焗 學烹飪訓練自理

鞏固所學——課程預備了多款好玩有趣的遊戲紙給小朋友在等候成品烘焙時消磨時間，也可鞏固所學。（蘇智鑫攝）

講解原理——為何麵粉漿加入雞蛋後會變得黏稠？導師會一邊跟小朋友製作，一邊講解箇中原理。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】不少家長都視廚房為小朋友禁地，嚴禁他們內進或觸碰任何爐具、利器，免生意外。但過分保護只會窒礙孩子的成長發展，反之給予正確指導，廚房是培育小豆丁生活自理及發揮創意的絕佳地方。今個暑假，不少機構請來專業廚師主理兒童烹飪班，由洗切食材到落鑊煮，都由小學員一手包辦，爸媽們，不要浪費這些機會，除了可以教導孩子學習生活自理之餘，也可讓他們變身小廚神！

文︰沈雅詩、顏燕雯

小模特兒︰Jonathan

煮飯不容易 學習感恩

坊間很多兒童烹飪班，礙於「時間關係」或基於「安全考慮」，往往事先替小朋友洗切妥當好所有食材，食譜設計亦務求簡單，甚至不開爐火亦能完成，但中國東方教育（0667）旗下香港新東方廚藝培訓烹飪學校 （HKNOC）卻沒有這種「貼心」安排，集團香港區總經理薛榮斌笑言， HKNOC辦的暑期兒童烹飪班，尤其着重給小朋友體驗整個煮食過程，「要讓他們知道，煮一道菜，中間需要經歷很多步驟，花上很多心思，才能做得出來的。也希望他們感受到，原來平日爸媽或傭工在家裏做飯，並不是那麼容易，孩子需要感恩」。

反覆切粒 鍛煉耐性

HKNOC是一間主打中高檔路線的烹飪學校，開業4年多，地方乾淨企理。導師團隊亦分工仔細，西餐、西點、麵包、甜品師傅各司其職，確保不同主題的課堂，都由最適合的導師教授。雖然暑期班的對象只是兒童，但食譜設計落足心思，除了有大路的西點甜品，還有坊間少見的料理菜式。今次採訪，我們便找來《禧之小廚》煮食頻道的Jonathan客串做小模特兒，並跟導師Carmen學做香芒莎莎配大蝦墨西哥夾餅。雖然Jonathan有不少入廚經驗，但單是要他把甜青椒、甜紅椒、紫洋葱、芒果和番茄等食材逐一切粒，已經大喊「好攰」。

有份參與暑期兒童烹飪班菜式設計的Carmen表示，每個食譜，除了考慮營養、賣相、能否發揮創意之外，還希望可幫小朋友掌握不同烹飪技巧，「像今次菜式，主要想訓練他們的刀功，所以需要小朋友反覆切粒，也藉此鍛煉耐性」。

■INFO

暑期兒童烹飪課程

對象：6至14歲

日期：即日至8月31日

時間：上午10:00至中午12:00、下午1:30至3:30、下午2:30至4:30、下午5:30至7:30

費用：$3500/6堂、$6600/12堂、$9450/18堂（課程全年有效，8月31日後可轉上周末小廚神烹飪課程）

地點：北角英皇道93號錦平中心2樓

詳情：bit.ly/3B4MYrN

STEAM×烘焙

科學原理輕鬆入腦

烹飪除了是生活技能，其實亦包含不少科學學問。位於尖沙嘴K11 MUSEA的烘焙教室「Harry's Kitchen哈里小屋」今個暑假推出「STEAM×Baking夏日烘焙課程」，以「STEM」（科學丶科技丶工程丶數學）為基礎，並加入「藝術」（Arts）元素組成「STEAM」教育方案，在製作各款美食過程中，透過互動、對話講解STEM原理，如分辨固體、液體和氣體，講解雞蛋在麵粉混合物中的作用等，更有遊戲紙，讓小朋友等候成品烘焙時動筆玩一玩，輕鬆地把這些有趣小知識牢記腦海。

「STEAM×Baking夏日烘焙課程」分兩個級別，均是以海洋為主題，初階班「Basic基礎課程」專為3歲或以上毫無烘焙經驗人士而設，每堂由簡單的甜點如創意冬甩丶糖霜蛋糕丶忌廉杯子蛋糕及手繪瑞士卷入手，講解烘焙的基本原理及技巧。對烘焙有基本認識及經驗的，可選擇「Advanced進階課程」，讓大家進一步挑戰難度較高的美點，同樣製作以海洋為主題的甜點，包括馬卡龍丶6吋創意蛋糕丶薄餅及糖皮杯子蛋糕。兩款課程均由身具五星級酒店培訓經驗的糕點師教授，並鼓勵小朋友自己參與，毋須家長協助完成，以訓練其獨立及解難能力。

■INFO

Harry's Kitchen哈里小屋「STEAM × Baking夏日烘焙課程」

對象：3歲或以上

日期：即日至8月31日

營業時間：周一至日上午11:00至晚上10:00

價錢：Basic基礎課程$2328，7月31日前報名$1868（4堂，每堂1至1.5小時）；Advanced進階課程$2828，7月31日前報名$2268（4堂，每堂1.5至2.5小時）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 MUSEA B2層B245A號舖

查詢：5645 1365

詳情：www.harryskitchenhk.com

[Happy PaMa 教得樂 第356期]