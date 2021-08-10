其他精選酒店住宿：日式住宿 穿上浴衣感受和風

【明報專訊】日式假期，大小朋友都嚮往！雖然現在不能飛日本，但到將軍澳一樣可以感受日式住宿風味！九龍東皇冠假日酒店「和風夏日」住宿套餐，可升級入住日式主題客房，裏面由牀鋪以至咕𠱸都充滿和風味道，令人有「返鄉下」的感覺！只要入住這間客房，更有成人及小童的浴衣、頭飾及拖鞋，最適合一家人拍照留念。主題房亦會為客人送上日式迎賓飲品（房內享用）及日式御守香包，讓大家可以把「手信」帶回家！

■ INFO

和風夏日

日期：即日至9月30日

價錢：$1450起（2名成人入住，未計加一）；升級至日式主題客房加$200；

加$350包一名3至12歲小童自助早餐及加牀服務

內容：．高級客房住宿一晚

．尚廚雙人自助早餐

．尚廚幽香抹茶下午茶

．Eurobeauté體驗裝、O2注氧透亮面膜及OASIS beauty 75分鐘面部護理療程

．Home.焙小日子（將軍澳店）雙人自助烘焙體驗（6選1蛋糕款式）

．1小時單車體驗

地址︰將軍澳唐德街3號九龍東皇冠假日酒店

訂房：3983 0300 / rsvn@cptko.com

[Happy PaMa 教得樂 第358期]