與別不童：運動改善ADHD、自閉童行為 客廳玩繩索 腦力訓練兼放電

中大醫學院有份參與編寫的《自閉症譜系兒童多元化綜合帶氧運動訓練導師指導手冊》，曾在2018年獲「加拿大國際發明及創新比賽」銀獎。（資料圖片）

Marco說，團隊會根據不同家居環境，即場設計、量度及安裝固定點，並作拉力測試。家長亦要隔星期接受培訓，學習上繩索技巧和不同的訓練方法。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】運動可強健體魄，但原來運動更有助專注力失調和過度活躍症（ADHD）、自閉症譜系障礙（ASD）患者加強腦神經的聯繫，從而減少他們的行為徵狀。有感覺統合運動導師便伙拍繩索技術教練，設計了一套適合在家居做的繩索運動訓練，讓ADHD及ASD的小朋友在父母陪同下，隨時在家做運動。

疫下孩童困家 助家居鍛煉

周勁濤（Tony）除了是輔導員，亦是一名感覺統合運動導師，過去7、8年經常在感統室協助ADHD及ASD學童做肢體訓練。去年新型冠狀病毒肆虐香港，大部分感統室被迫關閉，令ADHD及ASD兒童的恆常訓練服務受影響，「當時很多家長都嗌『救命』，他們既帶不到子女來中心，我們亦不方便上門做訓練，小朋友天天困在家，情緒失控」。Tony當時碰巧認識到既是註冊社工，又是專業繩索技術教練的黃鎮昌（Marco），他們決定協助家長們，在家裏替孩子做各種運動鍛煉，包括攀爬、擺盪、旋轉、懸吊和倒吊等動作。

Tony指出，運動對ADHD及ASD小朋友尤其重要，因為運動可以刺激他們的腦神經發展，「運動是主動式，過程中，耳朵要接收指令，眼睛要觀察，身體要協調平衡。更重要的，是運動不帶來副作用」。

說起運動對SEN孩子的好處，Marco經歷很深，皆因其10歲念小四的長女，在K2時也曾被評定有ADHD，大小肌肉協調欠佳，於是他帶女兒到自己開辦的室內繩索中心做運動訓練，「女兒算是比較輕微的ADHD患者，當時我給她做大量攀爬訓練，結果升小一時，她的問題消失了，毋須再跟進」。

授動作技巧 建家庭關係

事實上，在感統室運用懸吊式器材做治療運動並非新鮮事，但今次突破在於把整套訓練移師家居，「最大挑戰是香港人的居所普遍細，我們要在有限的客廳面積創造最大的活動空間，並找到合適位置安裝能通過拉力測試（pull test）的固定點（anchor）」，Marco稱，只要在固定點懸掛各種繩索，並透過調校高低和傾斜角度，小朋友在家長的監察下，可自行做出變化多端的鍛煉動作，但他再三提醒家長，運動後，繩索必須拆下及放在小朋友不能觸碰的地方。

他解釋，除了向家長傳授技巧，更希望藉運動重建家庭關係，「小朋友的成長發展，很受家庭影響，甚至很多情緒問題，也源於家庭瓦解，爸爸、媽媽沒時間理會他們。所以，這個計劃，我堅持要有父母的參與，原因是在小朋友的角度，他不會知道自己在做訓練，只覺得爸爸、媽媽陪他玩，會有很多歡笑聲。親子關係有改善，腦部便會產生正面情緒」。

項目自去年12月展開，雖然參加者每隔一星期便要到Marco的室內繩索訓練中心接受歷時3至4小時的晚間培訓，學習新動作及更換新裝備，但仍然有近70個家庭的父母支持，不少更喜見繩索運動帶來的果效。「有時SEN孩子是因為身體內的需求未被滿足，所以會出現一些重複行為，情緒亦容易激動，當透過繩索運動去刺激孩子的前庭覺及肌肉，身體接收到足夠的感官刺激，反而有助他們自我調節，家長形容孩子更有『紋路』。」Tony說。

■專家教路

腦部發展缺失 帶氧運動增強專注力

關於ADHD、ASD的成因，香港中文大學兒科學系兒童體智及行為發展科名譽臨牀副教授陳鳳英醫生表示，醫學界普遍相信兩者都與腦部發展缺失有關。ADHD是因腦前額葉缺乏某些神經傳遞物質，影響執行性功能，於是患者出現「無時停」、多言、衝動、不守規則、難以專注、做事欠條理、經常遺失東西等行為；ASD則估計是源於遺傳基因問題，加上環境因素，導致患者腦部負責社交語言功能的位置有缺失，而腦細胞之間的聯繫，尤其是遠處傳遞亦很弱，令他們有社交溝通障礙、固執和重複行為、狹窄興趣及感官問題。

相比起接受各式各樣的專項訓練，陳鳳英說，其實做簡單的帶氧運動，已可對ADHD、ASD孩子帶來正面幫助，「因為身體所有細胞都需要氧分，包括腦部細胞」，而且運動時，大腦會製造多巴胺（dopamine）化學物質，這正是ADHD所缺乏的其中一種神經傳遞物質，「世界各地很多研究都證實，ADHD小朋友做運動時所釋出的多巴胺，可增強他們的專注力、學習認知能力，並直接提升執行性功能」。

她續稱，美國更有研究發現，ADHD學童每天持之以恆做最少1小時帶氧運動，他們減藥或不加藥的機率，比不做運動患者較高，「我們的團隊亦計劃與NGO（非政府機構）合作，訓練ADHD小朋友長跑，以10K做目標」。

陳鳳英又透露，她早於10年前開展ASD兒童帶氧運動訓練的研究，亦曾聯同香港教育大學、香港浸會大學編寫《自閉症譜系兒童多元化綜合帶氧運動訓練導師指導手冊》，當時有份參與研究的學童，在接受16周運動訓練後，家長普遍認為他們無論在體能、聽從指令、社交語言能力和專注能力均有顯著進步。「帶氧運動可以幫到腦細胞的聯繫和傳遞，這個對ASD患者很重要。」

文：沈雅詩

模特兒：小悅、小溢、小晨、小星

[Happy PaMa 教得樂 第363期]