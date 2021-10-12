好去處：互動木工展 豈止一碌木 百變木材 玩得又用得

【明報專訊】在生活上，我們經常接觸到木家俬、木製器具，但大家對於木材、木工，認識又有幾多呢？近日坊間有一個集玩樂、藝術與教育於一身的木工展，透過創意遊戲、玩味十足的家具和工藝品，讓大小朋友一起探索木材多變的可能性，並了解香港木工業的發展，從而提高愛護樹木的意識。

文︰沈雅詩

小模特兒︰家晞

如果你以為「一碌木」無甚看頭，那就大錯特錯了！南豐集團轄下社區項目「世界之約」，最近在將軍澳廣場聯合17個本地木工團體，舉辦「不是玩玩下︰香港木工展」，11組充滿創意和互動的木工作品，令人眼界大開。展覽分成3大區域，分別是「挑戰區」、「想像區」和「休憩區」，各有精彩有趣之處。「挑戰區」其中一組木製波子滑道，肯定是孩子的焦點，如何令一粒又一粒的波子可成功繞過不同的關卡、急彎，「平安」到達終點，過程並不簡單。遊戲背後，也帶出人生旅途、木工行業同樣充滿挑戰，但在未知中跌跌碰碰，才能得着磨練的哲理。

「想像區」就藉着不同展品，啟發參觀者豐富的想像力！樹木竟可留存對雀鳥的記憶，發出雀鳥的叫聲？「樹鳴」這組裝置，或許可給你啟示；「休憩區」亦有很多出其不意的家具，例如一張平平無奇的摺椅，搖身一變竟是木片琴，一張長櫈又可化身成搖搖板，充滿驚喜！

◆INFO

「不是玩玩下：香港木工展」

日期：即日至10月24日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：將軍澳唐德街1號 將軍澳廣場1樓中庭

費用：全免

■同場活動

反斗回力木戰車工作坊

日期：10月16日（周六）

時間：下午2:00至3:00

內容：學習基本木工技術，製作木頭回力戰車

對象：8歲以上（8歲以下需有家長陪同）

名額：12人

回收木燈箱工作坊

日期：10月17日（周日）

時間：下午2:00至4:00

內容：利用建築的剩餘木材，製作木枱燈

對象：8歲以上（8歲以下需家長陪同）

名額：12人

活動詳情：bit.ly/3zYqYxb

工作坊收費：商場電子消費滿$300，可以優惠價$50換領工作坊入場券乙張；或以$250直接購買

[Happy PaMa 教得樂 第367期]