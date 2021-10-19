區區有「寶」校：48校網 校長大改革 走「國際」路線 寶校大翻身

閩僑小學以「津校國際化」做定位，上課模式亦參照國際學校般採用活動教學。像這節英文課便在「烹飪室」上課，同學們一邊製作班戟，一邊學習英語詞彙。（劉焌陶攝）

【明報專訊】在家長口耳相傳下，區區都有「寶校」，48校網亦不例外。曾經被家長網民喻為「觀塘三寶」之一、「入到喊三聲」的閩僑小學，6年前，由年輕並且曾在直資、私立學校任教的葉淑婷接任校長後，她揮一揮「神仙棒」，閩僑小學年年擴班，今年更誇張至一位難求，成為「逆市奇葩」！究竟這位校長身懷什麼絕技，能夠令一間「寶校」大變身呢？

文︰沈雅詩

位處牛頭角的閩僑小學，是一間舊式設計的「火柴盒」學校，但推門而進，卻找不着歲月的痕迹，裏裏外外，看起來也挺簇新，「我最初來這裏，整個校舍環境也很殘舊，街坊說它是鬼屋，連工程人員也對我說︰『不如拆卸算吧！這樣殘。』不過，靠着政府的『火柴盒學校改善計劃』，再加上我自己幫學校籌錢做工程，現在差不多每個角落也翻新過了」，葉淑婷校長說。

近兩年再無收生壓力

2015年，她空降來到這間學校做校長，當時不單校園破落，學校門前，更彷彿高高懸掛着一個無形的「寶校」牌匾，叫家長「生人勿近」，「以往，有家長收到子女派來這裏，喊足半小時的，我都拿紙巾去安慰她，告訴她，歡迎你去叩其他學校，但就請她不要把這些情緒帶回家給小朋友」。時至今天，同一個場景，家長的反應卻截然不同，「再沒見到有家長喊了，而且不論是今個學年或下個學年，我們在小一自行階段的收生也多了很多」。她笑稱，最初幾年，即使放暑假時也「心掛掛」收生人數的多寡，但這兩年已經沒有收生壓力了，「算是『逆市奇葩』，我知道這一年，大家收生也收得很痛苦的」。

與其說葉淑婷有神仙棒，不如說她懂得化腐朽為神奇。在家長眼中，什麼是閩僑小學的「腐朽」呢？相信是它有大量非華語學生。2006年，該校曾被政府「欽點」成為取錄非華語生的「指定學校」之一，雖然在2013年，當局取消了相關政策，但學校仍保留着這個「傳統」，「我初來時，學校非華籍學生佔的比例較華籍學生多很多，並不是像現在各一半的」。但那些年，香港家長卻普遍對非華籍尤其是少數族裔的學童存在偏見，「他們最大的誤解是Non-Chinese就會打人。我很不喜歡這種歧視，其實這班孩子很親切、很友善，而且非常單純」。

加上當年閩僑小學的編班機制，是把華籍學生和非華籍學生分開班別的，葉淑婷認為，這種「河水不犯井水」的模式不利彼此發展，「我發現，華籍學生學不到很好的英文，而外籍的小朋友又不太學到中文」，而且難以建立共融文化。

華籍、非華籍生混合編班 多活動教學

她逐決定捉緊學校較多非華語生的特色去做改革，「我們是津校，沒有權去揀學生，但既然每年都收到很多非華籍學生，我就定位做『津校國際化』，反正這個是要有Mixed Cultures（多元文化）才做到的」。上任翌年，她改變編班方法，刻意把各班都同時編入華籍學生和非華籍學生，而且除中文科外，所有科目都轉用英語教授。

既然要做「國際化」的學校，當然亦參照國際學校般多用活動教學。記者採訪當日，就看了一堂非常精彩的英文課。一班二年級的學生，竟然走入「烹飪室」，一邊親手製作班戟，一邊學習各種食材、調味料、烹飪步驟的英語詞彙！

「其實這個是多用途課室，揭開每張枱面，都有一個無火電池爐，英文科老師可以在課堂，透過製作美食去讓學生愉快學英文，又或者在課外活動，提升他們的烹飪技巧，因為小朋友最喜歡吃的。但只要把枱面放下，它又是一張普通的桌子，可以用作小組教學的課室。」

為支援不同學習能力的學生，學校投放資源開發粵語點讀筆和英語點讀筆，每個學生各有一支，讓他們可隨時聆聽教師朗讀課文內容，方便溫習。與此同時，中文科就按非華籍學生的中文能力分成3組去授課，英文科亦設有拔尖班和補底班，務求盡力照顧不同國籍學生在中、英文科上的學習差異。

經歷時間的洗禮，改革漸見成果，「我看見華籍小朋友聽和講的英文，進步不少，而外籍的小朋友，廣東話亦好了很多。小息見到他們，也是一起玩的」。她又透露，正研究在高小的正規課程加入外語課，「希望學生多接觸一種外語，例如是法文、西班牙文、日文、韓文等，這個對他們會有幫助」。

引入「夾公仔機」 建歡樂校園

除課程上全面革新，在校園建立正向和歡樂的氣氛，亦是葉淑婷的改革方向，「有次去澳洲交流，遇見一間學校的校長，他70多歲了，說了一句令我很扎心的話︰『為什麼學校不可以像迪士尼樂園呢？』意思是要把學校做到好像迪士尼般開心，那小孩子便喜歡上學了」。於是在上學年，學校於操場添置了兩部「夾公仔機」和一部「夾鑽石機」，配合正向活動和學業獎勵計劃，每個積極投入參與的學生，都獲得遊戲的機會。

被問及家長最關心的升中派位表現時，葉淑婷喜孜孜地告訴記者：「上一屆，我們其中一班24人，有19人去了band 1中學，另外，八成學生也獲分配首三志願」。翻查學校網頁，去屆有部分畢業生升讀藍田聖保祿中學、聖羅撒書院、聖傑靈女子中學、聖言中學、保良局顏寶鈴書院等。然而，她亦坦白分享，並非每個學生都有亮麗的成績表，儘管有些孩子無法入讀band 1中學，但教師團隊都會盡力幫助每一個學生物色最適合他們的學校，「在疫情期間，我便曾經聯同社工、幾位老師，親身到香港航海學校參觀，了解他們的課程，最後亦推薦了一個學生入讀，希望孩子畢業之後，可以從事海事工作，多一條出路」。

◆後記

曾到邨校實習 立志服務基層

葉淑婷的童年在名校度過，但讀得不太開心，「在小學階段，我讀一間傳統女名校，老師很惡的，做錯小小事，已經被鬧到『開花』。試過有次默書不及格，老師向我『飛簿』，我要在地上執回，很不開心。這些經歷，更加令我記着，不可以這樣對待學生」。

她真正接觸基層學童，是當年在香港教育學院實習時，「第一、二年，分別去了柴灣、深水埗的屋邨學校，怎麼有些學生經常上課睡覺呢？細問之下，原來他晚上要幫忙父母派報紙；又有打魚的，小學生竟然也要上船工作。那時我才明白，原來他們不是不想專心上堂，而是家庭環境影響。由那刻開始，我已經很想服務基層學童」。

可是，畢業後，卻碰不上機會，她一直在私校、直資學校任教，直至6年前，來到閩僑小學。不過，在一間千瘡百孔的「寶校」做校長，挑戰遠比想像多，「每逢下雨天就滴水、塞渠，試過有次天台變成泳池，然後水湧下來，當時還碰着有團體正在替學生們驗眼，大家都急忙疏散，我就幫忙拖地；但同一時間，下層又有一條水渠爆了，情急之下，我們只好找毛巾替它『包紮』」。回憶起一幕幕驚心動魄的場面，葉淑婷笑中有淚。

剛上任時，身邊不少朋友都勸她此校不宜久留，但葉淑婷一留，便踏入第7個年頭了，「我不會選擇退縮或放棄，做得校長，就有責任把它搞好」。終於明白葉淑婷所懷的絕技是什麼？正是一份堅毅的精神。

■INFO

閩僑小學

校網：48

類別：資助男女校

宗教：沒有

辦學團體：香港閩僑會館

創校年份：1969

校訓：明德修身

地址：牛頭角上邨安善道 第三校舍

查詢：2757 0490

網址：www.mkaps.edu.hk

■有片睇︰bit.ly/3loWa4x

[Happy PaMa 教得樂 第368期]