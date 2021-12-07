看得起遊戲：只建一半的遊樂場

【明報專訊】我們相信，遊戲是小朋友的事，將遊戲交給小朋友，自是理所當然。「二份一遊樂場」因而誕生，即由我們先行創造一半，其餘一半交由小朋友接手，拼、合、加、減、合體或分拆。

加、減、合體或分拆

小孩動手創造遊樂場

這個項目概念源自海外流行多時的冒險遊樂場。智樂早在1999年已於維園舉辦「歷險遊樂日」，在其後各個計劃和活動中，也可見冒險遊樂場的個別元素。因為我們相信冒險遊樂場的存在價值，近年遂決定大張旗鼓重新推廣，內組專責團隊，外求資深專家協助，項目終於在去年1月以全新面貌登場，在本地化演繹下，成為「二份一遊樂場」。

歷經疫情反覆，「二份一遊樂場」被迫延期又擱置，幾經波折在今年3月捲土重來，繼而在6月再辦；於本月初啟動的這一次，更屬跨年的兩個月活動。「二份一遊樂場」經歷多次舉辦和推廣，部分家長已漸漸掌握其特色，但有些仍然需要溫馨提示。

首個提醒是毋須過分擔心。有家長擔心安全、擔心孩子爬得太高、擔心孩子跑得太快、擔心孩子力氣不夠、擔心孩子不懂得……聚焦在孩子的不足，卻看不見小朋友正在透過冒險挑戰來突破自我，例如征服3倍身高的木梯、在天幕斜面上瀡下來、在平台繩網上又爬又跳，都是小朋友從遊戲中獲得的成功，點滴累積，造就勇敢、加強認知，自我評估的能力亦在一點一點養成呢！

把遊戲主動權交回小朋友

有時家長又會把成人的目標和標準加諸在遊戲中，建議這樣、要求那樣，猶如直升機在孩子頭上盤旋不去，卻忘了小朋友才是遊戲的主人。那麼，不如把遊戲的主動權交回小朋友手中，試試以欣賞的角度，換上童心來見證孩子的遊戲。當孩子樂在其中，願意主動嘗試，成不成事還重要嗎？孩子才不過是孩子，要求孩子表現得像個大人，看來標準過高了吧！

在遊戲中，每個小朋友的表現都有不同，相同物資也會因個別小朋友的認知有別、經驗不同而玩得大相逕庭。所以，請家長擁抱多元和轉變——車胎可以由草地上的障礙陣，經孩子一手變成層層堆疊的車胎牆，或汽水箱新車的真車胎。甚至有小朋友把多個車胎以彈性布包裹起來，製成一張看來舒服得不得了的彈牀！

上述的遊戲畫面來自早前的活動，究竟在這次兩個月的活動中，小朋友又會玩出什麼遊戲來？熱切期待那一個又一個的「二分之一」。家長如想參與，請留意智樂臉書專頁的相關帖文公布。www.facebook.com/PlayrightHK

文：王見好（智樂兒童遊樂協會總幹事 ）

作者簡介﹕智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

[Happy PaMa 教得樂 第375期]