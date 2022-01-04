環保先鋒：開設二手英文書店 倡議氣候行動 環保小先鋒 落手落腳守護地球

Bailey雖然一直在香港生活，但由於她自小念國際學校，父母也說英文，所以她並不懂廣東話，看的都是英文書，故現時書店亦只接受捐贈英文書籍。（李紹昌攝）

【明報專訊】新年伊始，總令人充滿憧憬。但誰能為我們創造更美好的未來呢？望望你身邊的孩子，或許就是他與她！16歲少女Bailey，年紀小小就開設二手英文書店，推動閱讀之餘，也援助世界各地資源貧乏的兒童；12歲小男生Lance是氣候行動者，為守護地球，不遺餘力。一個個改變世界的故事，都由小孩子編寫。

文︰顏燕雯、沈雅詩

位於上環的reBooked，在書海中坐鎮的CEO竟然是16歲的Bailey Cherry！「想為圖書賦予第二生命」，是Bailey開書店的使命。

先設網上平台收書 疫情帶來機遇

Bailey是一名美菲混血兒，5個月大隨父母來港，一直在國際學校念書。Bailey與12歲妹妹都酷愛閱讀，擁有不少英文書籍。2019年某天，她在家收拾書本時，發現有很多書本已不再適合兩姊妹的年紀閱讀，但又不想就此丟進垃圾堆，於是想轉贈他人，「但上網搜尋資料，發現沒有太多捐贈英文圖書的渠道，我才明白為何很多人寧願貪方便丟了便算。但英文書實在不便宜，我便想，如果做一個平台，方便忙碌的香港人損贈圖書，也許他們都樂意去做」。

2019年8月，Bailey在父母支持下開設了平台reBooked，提供上門收集二手圖書的一站式服務，吸引更多人踴躍捐「書」。「收集了的書本都會放進消毒機，做好清潔和消毒的工序。我還特意研究病毒在書本上可以存活多久，確定相隔一段安全時間，才放進銷售名單中。」Bailey之後會按書本折舊程度、價值等，在網站平台以低價發售。

一開始時，她幾乎每個周末都與爸爸一起出動，親自上門取書，如果書本太多，更要租用客貨車。後來，她又設置一些捐贈點來收集圖書。「收書、整理、開設網站、管理facebook等，都不是我一個人可以全部應付得到。除了家人支持，父母的朋友、我的同學也有幫忙，實在非常感激他們。」Bailey說，她的二手書網站其實也開得頗合時，因為營運不久便遇上疫情，學校陸續停課，連公共圖書館也關閉，很多人都非常清閒，除了有時間幫忙做義工，也有不少人想藉閱讀來消磨時間。

reBooked網上平台發展得不錯，2021年4月更在上環，開設實體店。店舖裝潢如小型圖書館，還有閱讀區，有時更會舉辦一些閱讀分享活動。Bailey說，現時團隊約有20人，由於她剛轉讀新界寄宿學校，未必能隨時到店舖幫手，所以也要聘請一些職員協助書店運作，還有不少是義務工作的中學和大學生、家庭等，除了在實體店幫忙分類、上架和銷售，也有專人負責網站營運，如上載圖書資料、跟進訂單、市場推廣及行政等工作。

與港內外機構合作 捐出逾萬圖書

reBooked回收圖書的條件包括一、兒童書籍；二、以英文為主；三、完好無缺頁損毁。在Bailey和團隊的努力下，短短兩年多，網店連實體店已回收了逾60,000本圖書，售出約18,000本，其中她更與不少本地組織如難民聯會（Refugee Union）、Rolling books、協康會、Box Of Hope、保良局，以及菲律賓的Home for the 100th Sheep合作，捐贈了約10,000本圖書。

Bailey說，現時收到最多的是橋樑書和圖畫書，而且大部分也很新淨，「最驚訝是收過一些連包裝袋也未拆的書。我知道很多人其實都不想浪費，但就是怕麻煩才選擇丟書。所以，我希望更多人會認識到我們，知道還有更好的方法把書保存下去。」

reBooked

查詢：www.rebooked-hk.com◆

「環保少男」感染身邊人 擁抱綠色生活

瑞典有「環保少女」通貝里（Greta Thunberg），香港一樣有「環保少男」劉衍一（Lance）！自兩年前開始，Lance堅持逢周五都在校園門外發起Fridays For Future氣候行動。雖然數個月前，他隨父母移居英國，但行動依然繼續。「現在說的是我們居住的地球只剩下20年壽命啊！難道我可以停下來嗎？」Lance越洋接受記者視像訪問，就是隔着電腦熒光幕，也感受到他那團火。

Lance昔日的生活跟一般小學生無異，白天上課，回家後做功課，空餘時間打機。直至有一天，他在網上偶然看到通貝里的演說，大受感動，也猛然驚覺原來已「時日無多」，「以前在書本上，看見一個『喊喊樣』的地球，只知道『地球先生病了』，但從來不知道嚴重到會令20年後發生很多災難，會無食物、會無未來啊！」

號召「罷課」失敗 逢周五校門舉牌宣傳

2019年3月和5月，全球多個國家和地區發起氣候罷課示威，當時年僅9歲、在香港念小四的Lance也參與其中。同年9月，他更單人匹馬在學校號召「罷課」，結果即時「被捕」。「當時好笨，只是用4張A4紙做了個紙牌，上面寫着『氣候行動』幾個大字，便在課室內走來走去，結果被人捉去了社工室，問我『做乜搞事』！」Lance思前想後，覺得坐在社工室「罷課」意義不大，遂改變策略，逢周五提早回到學校，在門口舉起自製紙牌，宣揚環保信息。

Lance每周都會準備一個話題，在校門外跟師生和家長們搭訕，例如問他們：「你知不知道最近哪裏有熱浪、氣溫高達50℃？」之後再用1分鐘短講解說。「最初幾個星期，很多人都不明白我為什麼經常舉着紙牌，以為我在做無聊事；但堅持了8、9個星期之後，大家的反應漸漸變得正面，亦有幾個同學願意加入，跟我一起做。」直至截稿前，Lance發起的Fridays For Future氣候行動已踏入第118個星期！

正如Lance媽媽Martina所言，不可小覷小朋友的力量，「Lance影響了很多人」。她說臨離港前，在Lance的小學畢業禮上，不少學生和教師都主動向他「匯報」自己展開了一個怎麼樣的綠色生活。Lance爸爸更受兒子感動變為素食者，78歲的外婆亦受孫兒薰陶變成「環保大使」。「婆婆現在去餐廳，會勸人少用膠飲管，要環保啊，她真厲害！」Martina哈哈大笑。

赴蘇格蘭參與氣候大會

來到英國後，Lance的氣候行動愈走愈前，除了Fridays For Future，在2021年10月尾，他更前赴蘇格蘭格拉斯哥，出席第16屆青年氣候大會（COY16），也約見過綠黨議員Caroline Lucas，表達他對全球暖化、氣候變化的關注和意見。

踏入新一年，Lance呼籲大家一起加入他的行列，攜手創建一個綠色的未來，「無人可以獨善其身，需要每一個人的合作」。從個人層面，他建議可由每天一餐食素、少駕車、少用塑膠製品、減少製造垃圾等做起；繼而跟家人和身邊朋友分享環保信息，感染他們一起行動；最後，就是號召公眾一起行動，包括向企業施壓，要求他們制訂更多綠色政策。

[Happy PaMa 教得樂 第379期]