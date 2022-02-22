教大GPS：與別不同的「六育」

【明報專訊】在香港，說到培育「德、智、體、群、美」五育，大家並不陌生。在幼稚園裏，不少教師均懂得為幼兒設計適切又有趣的活動。而在基督教幼稚園，還會加入「靈育」發展。

靈育有益全人發展

談起基督教靈育，我們必先以主耶穌的成長例子說起。聖經描述耶穌的成長是全人（holistic）的。路加福音2：52記載「耶穌的智慧和身量，並神和人喜愛祂的心，都一齊增長。」學者Nason,Patricia L.指出，耶穌的4項發展，包括智慧（智能發展）、身量（體能發展）、神喜愛祂的心（靈性發展）及人喜愛祂的心（社交發展），都是同步的。可見，靈育是全人發展的一環，不可或缺。

既然如此，靈育的目標是什麼？答案很明顯：培育「基督徒」——一個改變一生的身分。學者Cox & Peck指出，聖經中基督徒（Christian）一詞的意思是「基督的跟隨者」（follower of Christ）。既是跟隨者，基督徒的生活表現理應流露出主耶穌的性情與教導。為此，靈育不單是學科知識的傳遞，更是門徒訓練（discipleship）。再者，與其他學科不同，成功的靈育能改變一個人的行為、性情、價值觀，以至對生命的看法，對來生的盼望，其影響力尤其浩大。因此，靈育更應是全人發展的核心，以培訓門徒為首要目標。

「認識神」與「經歷神」

學者Helm, Judy Harris等人指出，教師宜為幼兒提供「認識神」與「經歷神」的機會，不宜只偏重信仰知識傳授。針對香港幼稚園靈育課程的推行現况，筆者應用學者Myers, Joyce Eady的觀點，為教師提供兩項建議：

1. 聖經故事結合生活實踐：

聖經故事不單是知識。學者Wangerin, W.指出，教師須讓幼兒把真理與個人生命連上關係。筆者建議，教師在講述聖經故事（例如彼此相愛的故事）之後，可設計延伸活動／家居小任務，讓幼兒學習服侍他人，藉行動實踐相愛，並於下一課回顧及分享經驗。

2. 唱詩禱告從「靈」投入：

學者Buechner, F.提出，唱詩及祈禱是與神相遇的方法。可惜的是，幼兒有時只當唱詩是唱兒歌，祈禱是念禱文（特別是謝飯祈禱）。筆者建議，教師教唱詩歌時宜請幼兒留意歌詞內容，從心感受當中意境，並鼓勵他們想像神就在他們面前聆聽着歌聲，使幼兒知道唱詩的對象，心生敬畏與感謝的心。

此外，教師宜投放更多時間教導幼兒祈禱。透過教師示範，幼兒在課堂上學習禱告的內容與正確態度，從而慢慢養成自行禱告的能力與習慣；並按不同的分類（例如為自己、為同學、為家人、為社會），每天與上帝傾訴心聲。

文：黎諾行（香港教育大學幼兒教育學系講師、幼兒教育文憑（支援非華語兒童的教學）課程主任）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第385期]