潮媽寶典：孩子是一粒種子

【明報專訊】生兒育女對所有媽媽來說，都是一個學習過程。蒙特梭利導師崔惠婷（Barbara）在長子8個月大前，對育兒一籌莫展，直至接觸蒙特梭利育兒法才豁然開朗。當全職媽媽的8年內，她持續進修相關課程並考取證書資格，甚至帶着兒子赴北京和新加坡實習， 現在她已是本地一家蒙特梭利幼兒機構負責人。

讓種子自由成長

我們常說孩子是一張白紙，對於Barbara而言，孩子更像是一粒種子，體內與生俱來就蘊含着生長所需的養分。他需要的不是大人不斷地加東西給他，而是為他準備合適的環境，內在的驅動會促使他不停地嘗試，自主成長也就悄然達成。「無論什麼國籍什麼膚色，基本上小朋友都會在6個月大拿東西放入口中；7、8個月大就會爬、坐，然後慢慢站起來；3歲前的發展軌迹驚人地相似。」

原因為何？Barbara認為大自然在創造人類時，已有藍圖和規劃，讓我們循序漸進去認識世界，直至可以獨立生活。所以當孩子想要做一些事情，家長應該跟隨。在孩子6個月大左右，口腔是他身體最敏感的部位，他會不斷放東西進嘴裏，用口腔去探索世界。口腔期一般在孩子會走路時就自然消失，假如家長一味地阻止，就會延至2、3歲。當然，這裏的自由是在一個安全的情境下，當孩子傷害自己、他人和環境時，家長就必須立即阻止。

用正確方式栽培 開出溫暖花朵

「種子」之所以可開花結果，離不開家長的栽培，核心就是尊重、信任和陪伴。作為家長，我們很容易着急，當孩子尿片鼓起來就着急抓着他換片，當孩子不吃飯就着急給他餵飯，當孩子哭鬧就着急止住……假若每次都急忙完成而不顧及感受，恐怕他感受到的只是世界給予他的急躁。Barbara建議在照料孩子時應該是溫柔的、尊重的,等待孩子一起參與，每時每刻與孩子同在，讓孩子感受到世界的溫暖與平和，從我們身上學到尊重然後回饋我們，將來待人接物時也會顧及別人的感受。

小孩天生就會學習，不要低估孩子的學習能力。Barbara和筆者分享了一個小故事：在她兒子2歲時，每次經過港鐵站都蹲在玻璃升降機前，聚精會神地望着，一望就是半小時。由於不趕時間，她也在一旁安靜地陪着他。沒想到在兒子3歲時，用繩子綁着物品自製了一台迷你升降機，用「童語」解釋其中的機械原理。筆者兒子2歲2個月，語言能力比動手能力強，現在能說出因果關係句，用形容詞描述所見所聞，自己改歌詞唱歌……這些我從未認真教過他，不知道什麼時候就突然會了。蒙特梭利博士曾說，「我們照顧孩子，並不是期望他們學什麼，而是堅持守護孩子心裏那盞不斷燃燒的智慧之燈」。家長們，放手讓孩子成長吧，給自己一個機會放鬆，也給孩子一個機會燃亮屬於他們的未來！

《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第385期]