教大GPS：勤有功 戲無益？ 港家長育兒取向

【明報專訊】傳統中國文化重學術而輕運動，體能活動與遊戲常被視為「不務正業」，妨礙孩子專心學習。雖然近年愈來愈多研究顯示，運動可促進兒童的智力與社交發展，但家長對運動的認知有否隨着教育而改變？父母在孩子體能發展方面，又擔當着怎樣的角色？

研究：父親對孩子體能要求較高

為回答上述問題，筆者的研究團隊訪問了201名幼稚園家長，了解他們在孩子體能活動時的教養行為，並審視不同性別、年齡及學歷的家長，其育兒取向有何不同。

研究顯示，家長在體能相關的教養活動方面，存在顯著的性別差異。數據顯示，父親比母親對孩子體能方面有更高的要求，例如父親傾向安排更密集的運動時間表、對孩子的體能活動表現作尖銳的評價、要求孩子參與更多興趣以外的項目等。但在回應孩子與組織活動方面，兩者則未見有顯著差異。

此外，研究結果顯示愈高學歷的父母，對孩子的體能要求及把體能活動組織的程度亦會愈高。相對而言，各教養行為與父母的年齡則未見有關連。

高學歷家長擅長組織活動

綜合上述結果可見，本港父母普遍着重兒童的體能發展，能夠對孩子參與活動提供情感回應，並願意組織活動。然而，不同背景的家長，卻表現出不同類型的教養取向。例如，高學歷家長（特別是父親），傾向對孩子有更高的體能發展要求，亦更多着重向外探索，而非着眼於兒童的自身興趣。但同時，他們對運動成就的重視，亦可能為孩子帶來壓力。

另外，研究亦顯示高學歷家長在組織活動方面得分較高，即他們傾向為孩子提供合適的活動環境，如組織更多與體能相關的家庭活動（如游泳、遠足等），亦更注重孩子的特點，以及重視基礎技能（如平衡感、手眼協調等）的培養。

調節育兒心態 勿片面催谷

在新冠疫情期間，學生的戶外活動大幅減少，在學校無從支援的情况下，父母在體能方面的育兒取向尤為重要。參考上述結果，未來的幼兒教育工作者可根據不同家長背景提供針對的支援。例如，對基層家長，學校可多介紹運動基礎技能、組織策劃或活動資訊，讓他們更有系統地促進孩子的體能發展；對高學歷家長，學校可着重調節家長的育兒心態，提醒他們不要片面催谷，或單純視運動為升學工具，並讓他們多了解運動對促進孩子健康與幸福感的重要，讓孩子全情投入運動。

文：梁亦華、Dr. Catherine M. CAPIO（香港教育大學幼兒教育學系博士後研究員）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第399期]