幸福拼圖：攜手提升家庭幸福，定期「把脈」

【明報專訊】自2019年，家福會展開「香港家庭幸福指數」調查研究，首創一套信效度俱佳，以及切合香港社會文化背景的家庭幸福量度工具，並透過全港調查，定期評估香港家庭的幸福水平。家福會最近公布「香港家庭幸福指數」2022調查結果，適逢5月是家福會舉行的「家福月」，在此跟大家分享一些重點和建議。

家庭幸福指數跌 「較差」組別增

「香港家庭幸福指數」2022，各個範疇平均為6.10分，屬「一般」水平的低端。在調查中，我們發現香港家庭與家庭內部相關的範疇，得分相對較高（屬「一般」水平），包括：

˙家庭團結（7.40分） ˙家庭資源（7.20分） ˙家庭健康（7.07分）

在其他3個家庭與外界互動的範疇，3項得分則低於5分（屬「較差」水平），包括：

˙社會資源（4.80分） ˙生活平衡（4.66分） ˙社會連繫（3.26分）

對比「香港家庭幸福指數」2019，平均分由6.31分下跌至6.10分。整體家庭幸福指數屬「一般」組別的家庭，亦由2019年佔50%下跌至2022年佔43%；而屬於「較差」組別的，則顯著增加至19%，增幅有7個百分點。另外，「社會連繫」、「社會資源」下跌幅度最大，其中「社會連繫」下跌0.86分，「社會資源」下跌0.47分。

「貧者愈貧」須正視 建多元支援網

香港家庭幸福指數整體下跌，家庭幸福更出現「貧者愈貧」的現象，情况令人憂慮。因此，政府必須及早正視問題，把「提升香港家庭幸福」納入施政目標，制訂家庭友善的社會福利、教育、醫療、勞工等措施。我們亦提倡「家庭照顧伙伴」的理念，家庭成員不論同住與否，都可用團隊彼此分工合作的模式去處理家庭的大小事情，特別是照顧家庭成員的責任，而非將照顧者的擔子集中於某些家庭成員的身上。

要全面提升香港整體家庭幸福，官、商、民三方面責無旁貸，必須加強合作，強化家庭與外界的互動。政府方面，在強化及制訂支援家庭的政策上，應提供方向性的指引和給予更多資源，以結集出一個更多元的支援網絡；商界方面，其中物業管理公司可幫助識別有危機的家庭，以及轉介至適切的服務，建議物管公司與社福機構合作，為員工提供相關訓練。我們鼓勵民間重拾「鄰舍互助」概念，大家參與義工活動，加強社區網絡，增強「家庭團結」。

世界在變，家庭形態亦不斷轉變，今年家福月的主題為「轉變中的家庭幸福」，我們深信「無論世界點變，只要有你在，家就在，最緊要一家人！」，只要相信家庭和家庭發揮的力量，實踐「最緊要一家人」的精神，大家仍然可以締造美滿和幸福的家庭。

最後，我們鼓勵大家到家福會網頁（www.hkfws.org.hk/hkfwi）填寫「香港家庭幸福指數」網上問卷，為自己家庭幸福把脈，並獲取提升家庭幸福的建議及一起努力。

文：張詠珊（家福會高級經理）

作者簡介﹕香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第399期]