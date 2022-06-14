感講你知：「4D語言」的反思

【明報專訊】為了直接支援部分已經在校內建立善意溝通良好基礎之伙伴學校，JUST FEEL今年開始嘗試為學校安排學生活動，並招募了16名大專學生訓練成為「感講吾義做FEELcilitator」活動帶領員。FEELcilitator的名字是由Feel（感受）與Facilitator（促導員）拼湊而成，訓練內容包含帶領活動的技巧訓練與實習，當然也少不了「4D語言」等善意溝通的基礎知識。

善意溝通令相處和諧

「4D語言」包括Diagnosis（診斷）、Denial（否認）、Demand（命令）、Deserve（應得），是4種隨着我們的家庭、社會、文化、宗教，甚至是同儕間的相處而建立，我們習以為常對他人說話與回應的表達方式。以下是「4D語言」的慣常例子：

‧Diagnosis（診斷）：

你生性啲啦！（在判斷對方唔生性，而且生性的形容既主觀也不夠具體）

‧Denial（否認）：

你唔好嬲啦，嬲嚟都無意思㗎。（在否定對方憤怒的感受）

‧Demand（命令）：

你再唔做埋啲功課，就無得玩手機！（在命令對方一定要跟自己的意思而行）

‧Deserve（應得）：

你做得教師就預咗係咁㗎啦！呻嚟都無意思。（隱含了「做教師就『應該』預期要接受……」的意思，而未有讓對方表達感受）

原是為了裝備FEELcilitator帶領學生參與活動而安排的善意溝通培訓環節，卻得到意外的收穫。在其中一次訓練中，一名學員分享，學習過「4D語言」後，反思原來自己都經常以「4D語言」對待自己（意即將上述「4D語言」的例子，由「你」改為「我」，變為自己內在跟自己說話），這讓我發現，這是很好的機會把情緒教育推展至大專學生。

學習接納及表達感受

也難怪，在香港的成長環境，不少學生從小到大都未有太多機會接觸情緒教育，當不同感受出現時，也沒有機會分享，自己的需要無法被理解，更多的是「唔開心都無用㗎啦」、「做哥哥應該要讓細妹㗎」、「咁就唔開心，成熟啲啦你」等回應，情緒受壓抑而未能妥善處理。

要讓下一代好好接納和表達自己的感受，還需要成年人為下一代建立良好的溝通文化，讓他們從小受到接納、體諒、欣賞和鼓勵，在習慣分享感受的環境中成長。誠邀家長、教師和教育工作者攜手為學童的身心靈健康出力，也誠邀大家在繁重而忙碌的生活中，也得好好照顧自己的感受，避免以「4D語言」對待自己，一起建立同理別人和自我同理的善意溝通文化。

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文：鄺治中（JUST FEEL感講項目主任）--註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

[Happy PaMa 教得樂 第401期]