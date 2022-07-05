家庭有教：處理教養孩子相關的壓力（一）：認清「思想陷阱」

【明報專訊】教養孩子並不是容易的事！在教養孩子的路途上，每一個家長都有生氣、挫敗、氣餒甚至無助的時候。面對以下情景，家長可能會有以下想法：

情景：孩子因為不能去公園而發脾氣

想法：「他總是這個樣子！」、「什麼事情也好，只要不合他的心意，他就一定會發脾氣﹗」

情景：孩子很久很久還沒有完成功課

想法：「他真的很懶惰！」、「為什麼我的孩子不能像別的孩子一樣勤力？」

臨牀心理學家點出，這些負面想法恍如「思想陷阱」，只會令家長在負面想法中愈陷愈深！「思想陷阱」有以下特點：

以偏概全：覺得孩子在某一個場景有某種表現，在另一個場景亦都會有類似的表現。例如：孩子因為不能去公園而發脾氣，家長就覺得孩子亦會因為其他事情而發脾氣。

固定思維：覺得「三歲定八十」，孩子的行為表現都是「天性所然」，後天教養改變不了。

忽視外在因素：覺得孩子的行為全部取決於內在因素（如：孩子不肯做功課代表孩子很懶惰），而忽視可能影響孩子行為的外在因素（如：今日的功課特別難）。

以偏概全和固定思維的想法，令家長覺得無論自己做什麼，孩子也不可能有所進步。忽視外在因素，就可能令家長缺乏同理心，不能從孩子的角度去審視問題。所以，家長應該經常留意自己的想法，當發現自己出現「思想陷阱」時，立即改變自己的想法：

情景：孩子因為不能去公園而發脾氣

改變自己的想法：「他現在因為不能去公園而發脾氣。上星期他不能去同學家玩都沒有發脾氣，證明他有控制自己情緒的能力！這次只要我幫一幫他，他應該都可以平靜下來的。」

情景：孩子很久很久還沒有完成功課

改變自己的想法：「他今天比平日用更多時間去做功課。不知道是不是有別的外在原因？是不是功課太難了？還是今天的功課特別多？」

這些較為正面的想法，通常都可以令家長的內心感到更平靜、更有耐性，家長自然可以用更有效的方法去幫助孩子處理問題。下回我們與大家分享，如何運用不同的方法去幫助孩子面對困難。

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文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

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[Happy PaMa 教得樂 第404期]