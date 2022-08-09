升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】聖公會幼園 升上直私小比率高

問◢ 女兒是10月尾細B（獨女），現於附近念PN（學前班）。我想今年替她報考聖保祿幼稚園及聖公會幼稚園。不過聖公會幼稚園沒有聯繫小學，但學生升學出路好像不錯？而聖保祿幼稚園學生多會升讀哪間小學？

答◢ 聖公會幼稚園雖然沒有聯繫小學，但其2020/21年畢業生中，有36.99%升上直資小學，33.53%升上私立小學，所以升學方面不錯。聖保祿幼稚園據聞有頗大百分比學生升上其小學的，不過它們一所是女校，一所是男女校，這一點亦需要考慮。

東涌區小學選擇少 小朋友面試叻可叩門

問◢ 家住離島，可選擇的好學校非常少，請問東涌區有什麼小學推介？另，是否值得在統一派位前搬到九龍區？還是待統一派位完成後到心儀學校叩門更好？心水校網為40。

答◢ 本人是用世襲超收額把學校排名，所以對所有小學都略知高低。東涌有10所小學，排名比較高的3所是救世軍林拔中紀念學校、寶安商會溫浩根小學及靈糧堂秀德小學。如果你小朋友面試叻的可以叩門，否則在統一派位前搬屋機會比較大。

沙田區小學推介 崇真 梁鉅鏐 主風 田家炳

問◢ 我家上月搬到沙田禾輋，了解到附近學校網非常不錯，請問有沒有好建議？知道浸信會沙田圍呂明才小學、沙田圍胡素貞博士紀念學校都是區內出名小學，但怕女兒讀不來，只敢報一些中規中矩的學校，請問有何選擇？

答◢ 用世襲超收額來排名，沙田91校網在17間小學中，有9間超收多於10個的，以下4間為超收額由1個至9個、辦得頗為不錯的小學：沙田崇真學校、路德會梁鉅鏐小學、聖公會主風小學及救世軍田家炳學校。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第409期]