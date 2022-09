學校巡禮：九龍塘宣道小學多元教學 領學生跳出框框 讀得又玩得！

next

【明報專訊】當老牌傳統名校,遇上新進校長,不知會有什麼火花呢?屹立九龍城區67年的九龍塘宣道小學,兩年前,年輕的吳麗芬空降成為校長,在傳承與創新之間,她希望把學校塑造成「一個燃亮孩子的地方」,個個學生讀得又玩得!

文︰沈雅詩

走進九龍塘宣道小學(下稱宣小),和校長吳麗芬打過招呼後,她隨即提議一起參觀由她構思創作的走廊壁畫,「我設計了4幅畫,分佈不同樓層,每幅都有兩個共通處,一是有動物,我希望同學除懂得愛身邊人,也懂得愛大自然、愛環境、愛小動物;二是每幅畫都有天使,我希望同學不要離開福音」。記者瞥見只覺色彩繽紛,駐足細味,卻發掘到更多驚喜。怎麼天使會踏單車?為什麼女生手持乒乓球卻擺出打排球的姿勢?男生的頭髮隱藏了一條紅蘿蔔?吳麗芬得意洋洋地說:「我加入許多創意,希望同學think out of the box(跳出思維框架)。」

疫症帶來「天時」 改教育模式

吳麗芬之前在沙田一間採用活動教學的一條龍直資學校任副校長,2020年空降執掌傾向傳統教學的宣小,一場世紀疫症,正正印證了「think out of the box」的重要,在這「天時」下,有助她無縫接軌,「身處新常態,教育模式改變了,由 Linear Education(線性教育)變成Non-Linear Education(非線性教育),學習模式變得很多樣化,隨時隨地都可以學,不只是坐在課室聽老師講課」。這個新任校長,希望為宣小學生帶來更多元化的學習方式,「和同學討論,是一種學習;如何把理論實踐出來、怎樣去完成作品,都是學習;在網絡世界蒐羅合適的資料,同樣是學習;當然,閱讀也是學習」,最重要是讓學生掌握學習的方法,而不單單只學到知識。

她透露,過去兩年,宣小積極推展跨學科學習、專題研習和 STEM教育,「我相信透過這些平台或學習模式,可以提升學生的協作能力、自學能力及解難能力」。

常說「創業難,守業更難」,要守護一間近70年歷史的老牌傳統名校,吳麗芬稱會堅守3個方針︰

‧ 辦學傳福音:秉承教會宗旨,希望學生在宣小的6年學習旅程中,除獲得穩固的知識基礎,也認識基督教。

‧ 培育學生品格:持守宣小着重品德教育的傳統,培育學生成為樸實有禮、尊敬師長、孝順父母、做事認真負責的人。

‧ 推動音體發展:繼續帶領學校團隊,把學生的音樂造詣和排球運動,推向高峰。

誠然,提起宣小這家私立學校,必然會聯想到音樂。這間小學的音樂氛圍和投放在音樂上的資源,都是學界數一數二的。在2019年,學校更找來著名建築師阮文韜在空間不大的校園創建出一個「懸浮」音樂廳,憑創新意念和獨特設計,促使這個猶如「夾縫中花朵」(Wallflower)的音樂廳,囊括兩項海外建築設計獎項,分別是INDE Award 2020(學習空間榮譽獎)和Good Design Award Australia(澳洲優良設計獎)。音樂廳內所採用的物料亦同樣講究,務求聲效跟美學兼備,「這兒的音準度達到99.9%」!吳麗芬一臉自豪地說。

在軟件方面,宣小有16個樂器班和9個音樂樂團,當中包括管樂團、弦樂團、敲擊樂團、交響樂團等,各團導師主要由香港小交響樂團樂師統領,亦有大學音樂系講師坐鎮,難怪學生有如此出色的音樂成就。「我很感恩,學校有很好的音樂指揮團隊,以及音樂老師,他們無私付出替學生練習,當然,家長的支持和配合也很重要。」

「一人一樂器」計劃 是鼓勵不是強迫

不過,坊間有傳宣小「逼」學生學樂器,吳麗芬斷然否認,「我反而聽過家長說,『來到宣小不學音樂,是浪費了!』」。她指出,學校推行「一人一樂器」計劃,小一學生可自由選擇參加樂器班與否,校方未有強制學生必須學習,「但當然,我們是鼓勵參加的,亦認為學生對音樂的興趣和能力是可以透過後天栽培。不少宣小學生,在小一時是完全無接觸過樂器的,但在學校導師悉心教導下,到小六時,已考獲8級或演奏級的水平,這是令人鼓舞的」。

宣小不單音樂和排球運動聞名,亦以盛產「學霸」而備受家長追捧。根據學校網頁,該校升中派位成績十分理想,平均每年超過95%的學生獲派全港英文中學,當中大部分更入讀傳統名校,包括聖保羅男女中學、拔萃女書院、協恩中學、喇沙書院、拔萃男書院、德望學校等。「宣小『很谷』?我也聽過有人這樣說。我們不是對學生『谷』,而是對學生有要求,我們是有要求的學校。我深信『一分耕耘一分收穫』,這個世界沒有免費午餐的,你要有好的成就、成績,就要付出努力!」

排球教練感激母校

助尋興趣建立事業

宣小學生並非書呆子,在運動場上亦經常稱霸,其中排球更是學校的強項。排球隊月前更在「2022香港少年沙灘排球錦標賽」奪魁,更是連續3屆捧走冠軍寶座。

身兼香港男子少年排球代表隊助理教練、曾在宣小任教體育科及擔任該校排球隊教練的楊卓錡(楊sir),本身亦是宣小舊生。「我很感激母校給予我人生很多色彩,讓我在小學時代找到自己的興趣,甚至發展成專業。」楊sir在宣小畢業後,升讀拔萃男書院,其後考入中文大學。「對比當年,那時宣小全校排球隊只得10多人,但現在單是基礎班已經有40多人,規模大很多。」他又說,宣小排球隊之所以表現卓越,與學校大力支持有關,「宣小給予學生在運動方面的練習時數、密度,都較其他學校多很多」。

■小一招生Q&A

有禮、專注力強佔優

問︰2023/24年度的招生安排是怎樣?

答︰申請者即日至9月15日(周四)晚上11:00時前於網上辦理。

問︰小一學額有多少?

答︰共有160學額,當中60個預留給宣道幼稚園生,餘下100個公開招生。

問︰每年報名人數多少?競爭激烈嗎?

答︰每年約有3500人報名,競爭很激烈。

問︰面試形式怎樣?

答︰暫定採用實體形式,面試語言以廣東話和英語為主。我們會單獨面見小朋友,不設小組討論,從中了解孩子的中、英、數水平,以及他的家庭狀况。表現出色的,會直接取錄。若有正取生放棄學位,我們會邀請部分後備生來作第二輪面試,這次會面見家長,因為我們也很重視家庭關係。

問︰宣小喜歡收哪類型的學生?

答︰我們喜歡收一些有禮貌、專注力較強,以及喜歡學習的小朋友。至於音樂和體育表現是否優秀,不是我們的考量,因為我們覺得,儘管小朋友在幼兒階段沒有接觸過音樂和運動,都可以透過宣小栽培成才。

資料來源︰宣小校長吳麗芬

■INFO

九龍塘宣道小學

類別:私立男女小學

宗教:基督教

辦學團體:香港九龍塘基督教中華宣道會

學費:全年學費 $59,450(分10期)

地址:九龍塘蘭開夏道2號

電話:3443 0100

網址︰www.apskt.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第413期]