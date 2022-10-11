採訪手記：認識「選擇性緘默症」 克服社交焦慮

【明報專訊】今期封面故事，探討「選擇性緘默症」（Selective Mutism，下稱選緘症），不知大家對這個病症，有多少認識呢？

港人對選緘症認知度低

香港選擇性緘默症協會去年曾聯同香港幼兒教育及服務聯會，在本港做了一個調查，成功接觸765名幼稚園家長和幼稚園教師，發現當中超過八成家長和四成教師也沒有聽過「選緘症」，反映港人對此症認知度低。為此，我們走訪精神科專科醫生、臨牀心理學家、註冊言語治療師，以及患者家屬，希望從多角度，幫助大家認識此症，並及早為身邊有需要的兒童伸出援手。

選緘症是兒童焦慮症的一種，多名專家也提到，成因往往跟家庭教養模式有關，因此若得到家長的配合和支援，能大大提高患者的治療成效。

成因跟家庭教養模式有關

家長首要避免在人前標籤孩子為「不說話」，並以關懷和體諒的態度，循序漸進地鼓勵他們在社交環境作出回應，假如察覺小朋友在社交情境下的焦慮程度上升，就不要強迫他們發言。

想了解如何與選緘症的子女相處，不妨參考教育局網頁（bit.ly/3e24AOu），當中有不少實用貼士。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第418期]