同理心學堂：如何為孩子行為訂立界線？

【明報專訊】如何能為孩子的行為訂立界線，而不傷害到親子關係？

管教子女從來都是千古難題，亦是老生常談的一課。當中如何為孩子行為訂立「界線」，取得中庸之道，實在不易拿揑。過分嚴格，生怕令孩子產生壓力與抗拒；自由過度，又擔心無法約束，變得無規矩。如何做到剛柔並重，約束中有自由，自由中有規範，實是不少家長的煩惱。

「界線」制訂一個人所需要負責任和自制的範圍，包括說話、行為、選擇，也蘊含着「責任義務」和「尊重」等。讓孩子自幼開始習慣在清楚明確的界線中成長，學懂尊重規則，能夠自律，對自己的行為負責，有助孩子建立責任感、安全感及自信心，使孩子較容易適應家庭以外的環境。

六大要訣 培養自律建自信

˙培養孩子自理自律：家長應在小孩幼兒時期開始建立簡單生活常規，訓練孩子的自理能力和責任感，培養基本生活禮儀規範。例如入屋脫鞋安放好、輕力放好玩具、收拾碗筷等，讓孩子學會責任與自律。訂立的規矩要清晰和簡易，切合孩子的發展能力。而家長必須做好身教示範，樹立榜樣，讓子女信服。

˙開放態度 同訂界線：在制訂界線和規範過程中，家長忌「硬着陸」，要清楚說明規則的重要和不遵守的後果，引導孩子參與制訂，提升孩子遵守的意願。確立界線時保持良好溝通和尊重孩子的意見，將會事半功倍。家長需要付出耐性和時間，過程中欣賞和肯定孩子的努力，從而建立孩子的自信。

˙適時讚賞 回饋正面行為：家長不要吝嗇對孩子的讚美，簡單一個微笑、一個點頭、一個擁抱，都能讓孩子感受到支持和認同。當孩子行為表現良好，家長必須適時讚賞，並清楚說明原因，既能增強孩子自信，也可提高其自律的動機。如「你把玩具擺放得很整齊，我感到很高興」、「你能夠自己想到解決問題的方法，你真的很聰明」。

˙善用說「不」 堅守界線：家長對孩子不合理的要求，應有勇氣說「不」，明確地拒絕孩子，不要「心慈手軟」。家長必須堅守一些基本原則，讓孩子知道沒有討價還價的餘地，如要自己收拾東西、不能傷害自己和別人、不能打擾別人等。在家中和外出時，家長都要提前給孩子說明規矩，讓他們學習尊重界線。

˙克制情緒 耐心引導：當孩子試圖挑戰或破壞規矩時，家長應避免破口大罵，克制衝動和負面情緒。過火的言詞、攻擊和指摘的字眼，只會挑起孩子進入「戰鬥」或「逃跑」的狀態，不但不會聽從家長的教誨，甚至造成更多爭吵和衝突，傷害親子關係。家長應了解孩子行為背後原因，耐心引導他說出感受，同時也要嚴肅指出其錯誤行為，鼓勵孩子正面解決問題，遵守所定界線。

˙容許選擇 承擔行為：家長可讓孩子擁有適當的自主權，但要明白自己的行為會導致不同的後果，並需要自行承擔。如家長一味剝奪孩子做決定的權利，孩子便無從了解自己的需求，也沒有機會學習負責任。在安全範圍內，家長可給予孩子嘗試和選擇的自由，討論選擇可能造成的結果，讓孩子學習為自己的行為負責，尊重父母的界線。

說到底，管教孩子沒有一套既定方程式，也沒有捷徑。家長要先接納孩子的本質有其獨特和可塑度，耐心地培育和指導，從跌跌碰碰中學習改進，為孩子訂立合適的行為界線。通過家長對孩子的「愛」和所定立的「界線」，相輔相成之下讓孩子自信地快樂成長。

文：袁翠娟（香港中華基督教青年會柴灣會所助理主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第419期]