上一課：多元化跨學科閱讀計劃 落手鑿化石 做小小考古學家

礦石及水晶——現場展出不少礦石及水晶，還有天然寶石製成的首飾，讓學生了解天然資源的運用。（黃志東攝）

延伸學習——校方準備了一些題材有趣的展板，作為延伸學習及閱讀，如「尋找誕生石」，提升學生的興趣。（黃志東攝）

親手挖掘——同學可以親手挖掘出藏在石頭裏的天然礦石或恐龍化石，體驗做小小考古學家的樂趣。（黃志東攝）

【明報專訊】圖書館是推廣閱讀的好地方，但如何藉着閱讀，進一步帶動學生自主學習呢？有小學特別設計多元化的跨學科閱讀計劃，讓學生認識「多變的地球」，今次學校摒棄了往常看龍捲風、海嘯等影片，反而找來化石收藏家為學生講解古生物的基本知識，提供化石標本導賞，同時展出相關書展。讓學生看得通，又摸得着，真正感受到地球數億年的歷史變化。

文︰陳真紀

「咚咚咚——梆梆梆——砰砰砰」此起彼落的敲擊聲，正是從一群嗇色園主辦可銘學校（下稱可銘）的學生手中發出。他們全神貫注地對着一塊石頭，左敲敲、右鑿鑿，到底在幹什麼呢？原來他們正在參與校方舉辦的跨學科閱讀計劃，體驗做個小小考古學家，挖掘石頭藏着的寶藏！

認識寶石來源 親手製作水晶手鏈

可銘舉辦過不少跨學科閱讀活動，圖書館一直扮演着重要的支援角色。今次藉着常識科「多變的地球」一課，教師不再是給學生們觀看龍捲風、海嘯、地震等影片，而是從美麗的角度認識地球。是次「地球探索之旅——認識化石及礦石體驗日」，涵蓋中文、英文、常識、視藝、IT、圖書共6個學科，活動包括以顯微鏡連接電腦觀察沙漠玫瑰晶體，認識寶石的來源並親手製作一條水晶手鏈，近距離欣賞和觸摸古生物化石及礦石等，學生既可吸收課本知識，更可主動探究其他領域，達至全方位學習。

活動策劃統籌人兼圖書館主任董雅詩表示，圖書館的閱讀推廣不限於圖書，還能支援學科學習，「我們可透過書展、展板內容、延伸活動，增加同學的知識點，銜接將來中學的課程。例如今次活動介紹的晶體與理科相關，這便是STEM的延續」。

化石收藏家提供導賞

為了深化主題，校方還邀請了化石收藏家吳愷霖（Edmond）為學生講解古生物的基本知識，又提供化石標本導賞，學生由化石的形成開始了解地球古生物，不單可近距離觀察，甚至有機會觸摸真的古生物化石，感受那數億年的地球歷史。

自小對古生物着迷的Edmond，一直致力推廣古生物及化石，曾於多間學校及機構舉行講座，亦不時主理工作坊，希望有興趣的小朋友接觸到相關知識，尋找到自己理想的職業方向。董雅詩說，這是一個很好的機會讓學生了解相關職業，「正如現時常強調的生涯規劃，考古牽涉了古生物學家、考古學家、地質學家、歷史學家等，若同學有興趣的話，日後可考慮修讀相關課程」。

[Happy PaMa 教得樂 第430期]