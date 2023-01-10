教大GPS：幼園STEAM 從小自主學習

【明報專訊】普遍香港中小學，皆在課程規劃、專題研習或課外活動中加入STEM（科學、科技、工程、數學）教育，透過多元化形式開展校本課程。幼稚園課程注重整合，若在學習範疇中整合STEM元素，有助養成幼兒對事物的好奇心及解難的思維。

近年，STEM進一步發展為STEAM，加上藝術（Arts），透過將數據視覺化和藝術化，提升學生的創造力。幼稚園推行STEAM教育，可以透過日常活動拓闊幼兒的學習領域，激發自主學習與主動探索的興趣。自主學習的前提，是幼兒需要具備積極主動的探索動機。因此，早期STEAM活動可與有趣的生活現象連結，以學習興趣和經驗為基礎，透過師生互動，共同協商達成親身體驗式探索學習的教學方式；也可運用跨領域學習範疇引導發展校本課程，用作教學設計與行動研究。

注重多感官探索 以遊戲引導幼兒

幼稚園的STEAM活動較注重多感官探索，教師以遊戲引導幼兒，對周圍事物產生興趣。例如，香港教育大學幼兒發展中心近年發展的「大自然與生活」校本課程，教師帶領幼兒在中心附近的「生態園」，觀察和探索生態園系統、種植場系統、草地生態系統和生物養育系統，並在自然探索中加入科學現象、科技、工程和數學的概念；同時融入藝術創作，例如，幼兒觀察和體驗戶外生態園的環境，不同庭園與池塘的設計和用途，然後將戶外學習經驗帶進室內，以繪畫形式展現蒐集的資料，透過藝術活動、肢體動作等展示和分享，並與同伴和教師共同商議設計「小小生態池」。

建造「小小生態池」 探索多元化STEAM材料

幼兒在實際的觀察和探索中，了解魚缸和池塘的區別，並透過教師引導，藉動手操作、觸摸材料、記錄、設計和實驗等方式，探索生活中常見的問題，運用測量和簡單機械原理建構有意義的學習。幼兒建造「小小生態池」的過程中，初步探索多元化的STEAM材料，例如是水泵、塘泥、石頭和水生植物等。更重要的是教師在探索中透過「鷹架策略」，積極鼓勵幼兒自主探索，透過設置「物理基礎」，聚焦發展幼兒的「心理基礎」，從而幫助幼兒有效探索學習。整個歷程不僅滿足了幼兒的好奇心，還能發揮創造力，積極主動地探究科學概念。

早期STEAM教育，讓幼兒從小建立科學探索和解難精神；包括：善於探索、勇於發問、敢於創新、樂於解決生活困難等素養，也為幼兒增添自主探索的學習經驗，預備銜接幼小的跨學科思維。

文：胡馨允（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）、胡若思（香港教育大學幼兒發展中心校長）、黃世澤（香港教育大學幼兒發展中心主任）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第431期]