提升溫習效率：完成功課有獎勵 休息最好做運動

【明報專訊】除了記憶方法，溫習態度也是成敗關鍵。但偏偏考試殺埋身，往往是「皇帝不急太監急」，家長比子女還要着緊。究竟可如何提高孩子的溫習意欲呢？

註冊心理學家程衞強（Victor）說，小朋友之所以有「懶懶閒」的表現，很多時都跟日常親子互動有關。據他觀察，不少家長也慣於過分幫忙子女，例如每早替他準備好校服、做功課前則拿好文具等，「當他在生活自理上，毋須自己打點，某程度上，會形成依賴習慣，那面對測考溫習，亦同樣會抱『你會替我預備好啦』的心態」。

因此，若想孩子能自動自覺溫習，長遠來說，必須從生活入手。「要因應小朋友的年紀適當地放手，培養基本的自理能力，甚或分擔少許家務。」Victor指出，通過這些訓練，可令小朋友知道，他是需要負起個人責任的，包括讀書。以下3個小貼士，有助提升小朋友的學習效率，暫解家長燃眉之急！

1.配合專注力

家長要按小朋友的專注能力，設計合適的溫習時間表。假如他的專注力只得10分鐘，那就溫習10分鐘，然後給予小休，「家長或有迷思，很想孩子溫習完一整課書才讓他休息，但這可能已經超出他的能力」。若小朋友肉體坐着，但「靈魂出竅」，亦只是「磨爛蓆」，這會令他愈來愈討厭讀書，也欠缺成功感，導致專注力進一步倒退。反之，按部就班，專注力是可逐步提升的，「最初可能溫習10分鐘便需要小休，但當小朋友的專注能力慢慢提升，就可遞增至溫習12分鐘、15分鐘、20分鐘才休息」。

2.溫得快 獎休息時間

用「愈快記入腦、愈多休息時間」的獎勵遊戲，提升孩子的溫習效率和效果。舉例孩子只有20分鐘專注力，便要小休5分鐘，但假如他透過自身努力，用18分鐘便溫習好或做完補充練習，亦通過覆檢，那餘下來的2分鐘，便應該一併撥入他的小休時間，即合共獲得7分鐘的休息時間。藉着這些互動，讓小朋友明白，通過集中精神溫習，可爭取更多的休息時間。

3.運動助學習

小休時，切忌讓小朋友打機、滑手機、看電視，否則會影響他的專注力，也較難重新集中精神再溫習。這短短幾分鐘，建議做一些簡單的伸展運動。而幾節小休後，家長可給孩子一個30至45分鐘的大休，其間不妨做一些大肢體的運動，例如到公園跑步、打羽毛球、踢足球等，因為研究發現，運動與專注力是成正比的，假如小朋友有足夠的運動，他的專注力和學習成效會更佳。

[Happy PaMa 教得樂 第451期]