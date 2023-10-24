升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】一般幼園難銜接IB課程

問◢ 家住將軍澳，想為兒子在附近找幼稚園，想問欣研國際幼兒園及天主教聖安德肋幼稚園的語文程度如何？是happy school嗎？中學有考慮給兒子讀IB課程，這兩所幼稚園有機會銜接嗎？還是在將軍澳另有其他更好的選擇？

答◢ 欣研創校於2021年，是比較新的私立獨立幼稚園，因成立不久，尚未有畢業生，故不知是「龍」還是「蛇」，但該校宗旨不俗：「打造安全舒適、關愛和諧校園，教學則重視兩文三語，推動遊戲及方案教學。」未知實質推行情况。而天主教聖安德肋幼稚園則成立了差不多20年，參考教育局評核報告，本人給該校的排名（由A++至A-）為最高的A++，即是該校在管理、學與教、學校文化及給兒童的支援都是優良的，也是happy school。兩校都未必有機會銜接IB，因IB課程獨特，不是普通課程的幼稚園可以銜接。除了聖安德肋幼稚園，其他4間我給A++的幼稚園為保良局蔡繼有幼稚園、香港保護兒童會維景灣幼兒學校、救世軍慶恩幼稚園及青衣商會將軍澳幼稚園。

心儀校放甲乙首位 「中獎」靠運

問◢ 小女明年入讀小一，我們心儀天神嘉諾撒學校，但由於我們非天主教徒；而且有已升中的哥哥，沒有了首名子女分，所以沒有在自行階段選擇它，只選了區外一間次心儀小學。想問大抽獎的時候，我若放天神嘉諾撒在甲及乙部的第一選擇，成功機率有多少？35校網仍有什麼好學校適合文靜女孩呢？

答◢ 大抽獎純講運氣，所以將心儀小學放在甲、乙部第一個選擇是正確的。你好運的話成功率是100%，反之則是0。35校網中黃埔宣道小學、馬頭涌官立小學（紅磡灣）及聖公會奉基小學都可以考慮。

15分報李賜豪、寶血機會較大

問◢ 家住12校網，心儀寶血小學、東華三院李賜豪小學及聖若瑟小學。若只有15分，請問哪間機會較大？如之後考慮叩門，又應該哪間放自行及統一的甲一和乙一位置呢？

答◢ 如果有15分，東華三院李賜豪小學及寶血小學機會較大。統一派位宜將最心儀的學校放在甲一和乙一位置，因為統一派位是講求運氣，放心儀小學在甲一和乙一，可以給自己兩個機會。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第472期]