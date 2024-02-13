超人DadDad：親子共讀好處多

【明報專訊】本人熱愛繪本，更創作了《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》的故事；而我家的孩子也非常熱愛繪本，他們從小就培養了閱讀繪本的習慣，當然爸爸、媽媽的陪伴最重要，我和太太，從小就會與孩子共讀，2歲的兒子Hasnon及5歲的女兒Hayley，也非常喜歡爸爸、媽媽講故事。

子女更有安全感 家長壓力減

親子共讀的重要及好處有很多，例如有助孩子智力、想像力及創造力的發展，且在孩子成長過程中，父母能夠擁抱着孩子說故事，他們一定會感受到父母的愛及安全感，而這亦有助孩子未來的各種發展。根據2020年美國心理學會《發展心理學》期刊上的一篇研究，學者招募了293組低收入戶母親與其子女，在孩童6個月與18個月時作共讀、育兒壓力等評估測試。觀察顯示，長期維持親子共讀習慣的家庭，家長對於孩子的需求更加敏感，孩子更有安全感，而家長的育兒壓力值亦會減少。親子互動是一種雙向溝通，當父母情緒穩定，孩子也更有安穩的幸福感，而共讀便能對親子關係帶來健康的影響。

在此，本人選擇了其中幾套繪本，我家小朋友非常喜歡，推介給大家，適合0至5歲幼兒。

1.《小金魚逃走了》 作者、繪者：五味太郎

這是一本很神奇的書，家長只要耐心地對孩子讀多幾次，會發現孩子很快就會找到小金魚在哪裏。當我與2歲的Hanson再次閱讀的時侯，便發現他已經把全部的小金魚找到了，而且還很興奮。

2.Guji Guji 作者、繪者：陳致元

Guji Guji一書是有關成長及身分認同，比較適合年紀較大的幼兒。書中Guji Guji對於自己的身分感到迷失，最後認定自己不是鴨子，也不是鱷魚，而是一隻「鱷魚鴨」！作為家長，我們總希望孩子能夠「做自己」，某種程度上就是了解自己是誰，並且有自信地認同自己。

3.《探索100層樓的家》 作者、繪者：岩井俊雄

這套繪本合共有4冊，包括《100層樓的家》、《地下100層樓的家》、《海底100層樓的家》及《天空100層樓的家》，父母與孩子共讀的時候，孩子會發現，每層樓都有不同的佈置、不同的主人，他們在做不同的事情，孩子會很好奇，他們正在做什麼？那……住在第100層樓的，到底是誰呢？

4.《老虎到底吃不吃草？》 作者：安賢情 繪者：鄭歲曣

大自然裏有不同的動植物，要維持生態平衡，物種之間會形成一條食物鏈，環環緊扣，而每種物種也有各自的天敵，才能達到平衡，與孩子閱讀這個故事時，可以讓他們明白生態平衡的重要。

5.《十二生肖的故事》 作者、繪者：賴馬

故事改編自民間傳說12生肖，故事以「渡河比賽」為主線，生動幽默地描繪了選拔出12生肖的過程，與孩子共讀的同時，還可對照家人、朋友的生肖，非常有趣。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第488期]