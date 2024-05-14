好去處：體驗照顧貓咪 學習待人接物 貓cafe當店員 清潔餵食陪玩

小店員每完成一項任務，工作人員都會在工作清單上畫上剔號，以作紀錄，最後更可獲發證書以作鼓勵。（楊柏賢攝）

【明報專訊】或許很多小朋友，都曾經跟爸媽去過貓咪咖啡館（Cat cafe），是否很羡慕那裏的店員，可以整天被可愛的貓咪包圍着呢？在Cat cafe工作，既要照顧貓咪，又要管理店舖，不單要有愛心、細心及耐性，還要不怕辛勞，懂得與人溝通。小朋友，假如讓你當一天小店員，你又能夠應付嗎？通過親身體驗，更可了解自己是否適合做毛孩的小主人。

文︰顏燕雯

小模特兒：Zachary Hoo

與其說「動物穴」是一間貓咪咖啡館（Cat cafe），不如說它是一個人寵共處的空間更加貼切。這裏合共兩層，佔地約1500平方呎，雖然與一般Cat cafe一樣，客人付指定金額後，便可與店內貓咪玩耍，並享用小吃、紙包或樽裝飲品，不過在這兒，你還可以預約參加手作班，如鈎針編織工作坊、俄羅斯刺繡工作坊等，在貓咪包圍的環境下DIY，十分治癒。店主Koel說，「動物穴」是貓咪的家，客人就是來探訪貓咪家的客人，所以才會安排一連串的活動，希望客人在這兒歇一歇，享受半天的寧靜。

現時「動物穴」共有超過40隻貓咪，而且大部分十分黏人。Koel指這裏的貓咪大部分都是收養的，有些是主人移民棄養，有些則是在繁殖場領養回來，而且一般會全家接走，令貓咪不會覺得孤單，這也是「動物穴」愈來愈多貓咪的原因。為守護毛孩，Koel更推出小店員工作坊，讓6至12歲的小朋友在職員帶領下體驗店員的工作，由講解貓咪護理知識、貓咪需要、養貓的責任，以至店舖管理、清潔、客服技巧等都包含其中，希望從小培養孩子成為愛惜、尊重貓咪的人，也藉此看看自己是否勝任做毛孩主人。

■INFO

動物穴

營業時間︰上午11:00至晚上9:00

入場收費︰$78/1小時（大小同價）

小店員計劃收費︰$280/2小時（適合6至12歲，需預約）

地址︰觀塘工業中心一期B樓F室

查詢︰2383 3089

[Happy PaMa 教得樂 第501期]