情緒管理：學憤怒管理 培養同理心 讀繪本改善情緒 不做小霸王

在「悅讀新視野」的課堂上，導師會借助繪本的故事，加上角色扮演，讓小朋友在過程中察覺自己的認知不一定是正確，從而一起發掘有沒有其他的可能，從中教導小朋友學習控制憤怒的情緒。（機構提供）

處理情緒：香港道教聯合會雲泉學校平日亦會以繪本去協助學生學習情緒管理及表達自己。校長張寳雯（右）認為人有情緒是十分正常，所以教導學生如何解決和處理負面情緒是十分重要。圖左為教師許婥雯。（楊柏賢攝）

學會冷靜：三年級的霍迪敏（左）及二年級的伊莎尼（右）均參加了「悅讀新視野」計劃，她們表示十分喜歡聽故事，亦在計劃中學到「激氣」時，要先深呼吸，冷靜下來才處理問題。（楊柏賢攝）

【明報專訊】也許繪本在一些人眼中的詮釋，就是「給小朋友消閒看的圖畫書」，但其實繪本種類繁多，內容亦十分廣泛，透過閱讀合適的故事，甚至可以幫助孩子解決社交、心理、親子關係等問題。由安徒生會推出的「 悅讀新視野」計劃，便是透過到校主理繪本工作坊，讓學生從中學習管理情緒及表達自己等竅門，藉此提高社交技巧。

文︰顏燕雯

繪本《珍妮小霸王》講述珍妮在下課時間總是以「老大」的身分欺負同學，沒有人敢反抗。直至有一天，一個新同學凱絲除了破壞珍妮立下的所有規矩，更主動與珍妮一起玩，讓珍妮得到理解和愛，從此化解了班上的霸凌危機。香港道教聯合會雲泉學校（下稱雲泉學校）三年級學生霍迪敏說，很喜歡書中凱絲這個角色，她不但很勇敢而且有趣，同時用了很聰明的方法與珍妮做好朋友。

提升社交、解難能力

迪敏是從「悅讀新視野」計劃中認識到這本繪本。這個計劃是安徒生會自2015年伙拍香港城市大學合作推行，旨在以繪本作媒介，走進不同的小學，建立有教無「戾」的和諧校園。計劃更在2017至2019年展開研究，探討採用國際認可「社會信息處理理論」（Social Information Processing Model，SIP）作基礎的「故事介入治療法」去減低學童欺凌和侵略行為的問題。之後安徒生會再以課外活動形式向學校推出「悅讀新視野」計劃，合共服務超過58間學校，當中包括學生小組、家長工作坊及學生講座等形式，單是今個學年（2023/24）已有約20間學校參加。

大部分學校均如雲泉學校一樣，以課外活動形式讓有興趣的學生自由報名參加「悅讀新視野」計劃，計劃共分兩部分，各有5節學童小組及1節可選擇的家長工作坊。第一部分聚焦憤怒管理及社交技巧；第二部分則是同理心的培養。每節的時間分配為15至20分鐘故事時間，30分鐘活動時間，另外10分鐘會與參加者一同討論和理解工作紙內容，讓參加者回家完成有關工作紙，鞏固所學。

由於活動的目的，是透過繪本分享，讓學生學習情緒管理、溝通技巧、處理衝突及提升解難能力，因此導師都以註冊社工及具碩士資歷的輔導員為主，並且接受過此課程的特別培訓，除了加深導師對侵略行為（aggression）的認知（包括背後成因、可見行為、情緒及認知），也讓他們熟習每一課節的重點、目標和技巧。經過團隊多年的研究和實踐，發現故事介入治療有效改善兒童的情緒管理，以及學習控制憤怒和處理社交問題。學童在參加計劃後，偏激行為亦減少了。

代入角色 發揮同理心

雲泉學校校長張寳雯認為，這個計劃十分值得支持，「第一，我們學校一向致力推廣閱讀，因為閱讀是讓孩子打開眼界的切入點，只是疫情過後要再慢慢建立他們的閱讀習慣；第二，我們也試過用繪本教學，因為繪本圖像多，文字又精簡，小朋友不會太抗拒。而以繪本來教導小朋友情緒管理就更加好，要知道人不是獨處的，即使上學、遊戲，以至他日出來工作，我們都需要學習與人相處和社交技巧。小朋友看繪本，會很容易代入角色之中，能發揮同理心，從他人的角度去思考問題」。

雲泉學校有八成學生為少數族裔人士，張寳雯稱他們最需要加強語文學習，特別是中文，除了刻意安排多些活動讓不同國籍的學生一起參與，互相學習，也希望透過故事情景，讓他們增加運用和認識中文的機會。負責這次活動的教師許婥雯在10節的活動中，也有陪同學生上課，她發現小朋友最初都是坐定定聽故事，但隨後很快便投入起來，例如有一個學生一向比較害羞，不太回應教師的提問，但活動開展幾節之後，便在課堂上主動提出幫忙教師派簿，令她感到十分意外。「在講故事以外，還有角色扮演時間，導師亦會教小朋友管理情緒的方法，如以『紅綠燈』來教他們，當出現負面情緒時，要像紅燈停一停，冷靜一下，再想想如何向別人表達自己的感受。有時候他們懂得表達，老師或第三者才會明白整件事的來龍去脈，懂得如何幫助他們。」她指活動不單學生受用，教師也獲益良多。

悅讀新視野計劃

查詢網址︰shorturl.at/D6niw

[Happy PaMa 教得樂 第504期]