半職爸爸：從《全職乖孫》看付出與獲得

【明報專訊】全家大小看了泰國電影《全職乖孫》，好像只有我哭得一發不可收拾。（劇透注意）

故事講述婆婆患上絕症，「雙失青年」決定扮演「乖孫」照顧婆婆，望能取得婆婆遺產。婆婆有3名子女，大仔富有，二女辛勞，細仔爛賭欠債，可是，在「乖孫」看來，兩個舅父和媽媽，都是他爭奪婆婆遺產的競爭對手。他一邊努力照顧身體狀况日差的婆婆，一邊記掛自己能否在婆婆心目中取得「第一名」的位置。結果婆婆病逝，卻只把最值錢的房產留給最需要金錢的細仔。

他不甘心，但隱隱約約地，似乎從婆婆身上，學到一些他以前從沒有想過的事。那是什麼，他卻茫然不知。

孩子忘了的往事 承諾只留心中

某一天，他收到銀行電話，通知他有一個戶口，裏面有100萬元。他很驚奇：為何自己會有這樣的戶口？然後，他想起來了：婆婆在他小學一年級考獲第一名時，曾幫他開戶口，並說要把賣豆腐掙到的錢，定期儲到銀行裏。他那時年幼，這事根本就不曾放在心裏，覺得婆婆只是隨便說說罷了。

他突然醒悟，婆婆心目中有不同的「第一名」。婆婆最掛心是大舅父的健康，於是戒吃了牛肉求保佑；婆婆最掛心細仔的財務狀况，於是把房產留給了他；婆婆和女兒相處時最愜意，可是無法給她留下什麼。

婆婆把辛苦掙來的一分一毫，日積月累儲下來，留給孫仔。無論孫仔在她患癌時有沒有照顧她，她一早就決定好，這筆錢是留給那個考獲第一名的乖孫。這情形就如她在當年種了一棵樹，寄望這棵樹隨着孫仔長大成材一樣。

學會了「第一名」的意義

孫仔的回憶片段，一幕一幕出現：婆婆大清早起牀賣豆腐的情景，婆婆把錢存進銀行卻不讓他跟着進去的情景，婆婆告訴他只要努力工作一定會有出息的情景，婆婆當年拖着一年級的他要去開戶口的情景……

他記起婆婆病重時還走了一趟，要找繼承了上一代家財的舅公借錢，而且要借100萬元，用來買婆婆過身後的墓地，不料舅公一口拒絕、婆婆默然離去的情景……

「婆婆，人死如燈滅，你要買那麼貴的墓地做什麼？」「因為墓地環境好，你們可能會比較想一起來拜祭。」

原來婆婆到死都在想他的子女，希望子女定期見面，有困難互相照應。

孫仔終於明白，婆婆一輩子只顧付出，是何等偉大。他不再想爭奪婆婆心目中的第一名，因為最重要的不是獲得什麼，而是付出什麼。電影最後，他、媽媽和兩個舅父在靈車上扶着靈柩，迎着風駛向漂亮的墓園。

那應該是他花了100萬元買的墓園。他說：「婆婆，你是我心目中的第一名。」

從婆婆的人生中，他學會了奉獻而不是只求得到賞賜。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第512期]